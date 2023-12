Ukrajna Orosz területen hajtott végre több légicsapást

Több légicsapást hajtott végre az elmúlt 24 órában az ukán hadsereg Oroszország területén – jeletette orosz forrásokra hivatkozva a BBC szombaton.

A HVG cikke szerint az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a légvédelmük több tucatnyi ukrán rakétát és drónt semmisített meg, de így is találat érte többek között Belgorod és Brjanszk városát.

The center of Belgorod right after the strike pic.twitter.com/NCPlMaJVj8