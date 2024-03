Készül az újabb botrány! Válik Katalin hercegné és Vilmos herceg?

Megint beindultak a találgatások, most éppen az anyák napi fotón tűnt fel valami furcsaság a királyi család rajongóinak.

A királyi család a hétvégén anyák napja alkalmából közzétette az első hivatalos fotót Katalinról a januári műtétje után. A fotón a három gyermekével látható a hercegné, azonban a képet több nemzetközi fotóügynökség is visszavonta kiadásából manipuláció lehetőségére hivatkozva.

Katalin hercegné elismerte, hogy sok amatőr fotóshoz hasonlóan alkalmanként ő is kísérletezik a fotók szerkesztésével, és ez történt most is. A hercegnő – akiről köztudott, hogy hobbija a fotózás – hangsúlyozta: szeretne elnézést kérni, ha az előző nap közzétett családi fotó "bármiféle zűrzavart okozott".

Jól látható a fotón, hogy nem visel jegygyűrűt a hercegné Fotó: BBC

Az említett fotón a rajongóknak több furcsaság is feltűnt, például hogy Sarolta hercegnőnek egyik oldalon rövidebb a haja, mint a másik oldalon, vagy, hogy Katalin hercegné cipzárja a kabátja felső részén hol látszik, hol nem. Viszont ami már nem biztos, hogy a szerkesztési hibának tudható be: Katalin hercegné a fotón nem viseli a jegygyűrűjét.

Sokak szerint ez egyértelmű jele annak, hogy válságba került Katalin és Vilmos házassága, sőt, akár hamarosan be is jelenthetik a válásukat.