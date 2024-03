Szijjártó két nap alatt kipipálta a három legversenyképesebb délkelet-ázsiai országot

Az együttműködés Szingapúrral nagyon sok hasznot hoz magyar és európai szempontból is: a kétoldalú kereskedelem értéke idén csúcsot dönthet, és a helyi vállalatok is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a magyarországi beruházási lehetőségek iránt – jelentette ki Szijjártó Péter a városállamban. A külgazdasági és külügyminiszter Thaiföldön és Malajziában is sikeres tárgyalásokat folytatott.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Mohamad Maliki bin Osman szingapúri Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel és Grace Fu kereskedelmi miniszterrel folytatott egyeztetéseit követően arról számolt be, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta az egymilliárd dollárt, és az idei kilátások is jók, miután nemrég jóváhagyták huszonnégy hazai élelmiszeripari cég számára a sertés- és baromfihús exportját, az ebből fakadó lehetőségeket pedig az érintettek ki is fogják használni.

Tudatta, hogy a szingapúri vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a magyarországi befektetési lehetőségek iránt, amit tanúsít az is, hogy a háztartási műszaki eszközök gyártása terén élen járó Dyson is beruházást tervez hazánkban.

Hangsúlyozta, hogy a világon a leginnovatívabb háztartási elektronikai eszközöket, fülhallgatókat, porszívókat, hajszárítókat és egyéb eszközöket gyártó cég beruházásaiért számos ország versenyez, de ebből a versenyből ezúttal Magyarország kerülhet ki győztesen.

„Szingapúr a térség legversenyképesebb országa, a világon az egyik legnyitottabb gazdaság, amely a délkelet-ázsiai régióban a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, és a legtöbb beruházás is Szingapúrból érkezik Magyarországra” – húzta alá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az Európai Uniónak is érdeke lenne a minél szorosabb együttműködés Szingapúrral, ezért Magyarország az idei soros elnökségi féléve alatt nagy erővel fog dolgozni a digitális kereskedelmi egyezmény kitárgyalásán, ami jelentősen hozzájárulhat majd a kapcsolat fejlesztéséhez, miután napjainkban a kereskedelem egy komoly szelete már az online platformokon zajlik.

A miniszter kifejtette, hogy Magyarország és Szingapúr helyzete sok szempontból hasonló, a felek ezért a világpolitikát és a világgazdaság működését ma feszítő leghangsúlyosabb kérdésekben hasonló megközelítést alkalmaznak, sok esetben a nemzetközi mainstreamtől eltérő véleményt képviselve.

Úgy fogalmazott, hogy Magyarországhoz hasonlóan, Szingapúr is rendkívül érzékeny a szuverenitására, ott is törvényt fogadtak el ennek védelméről, aminek érdekében intézményes rendszer jött létre ott is. „És Szingapúrt is ugyanúgy támadják és támadták a nemzetközi politikai világban, mint Magyarországot a szuverenitás védelme miatt” – mondta az az Infostart híradása szerint.

„Egyetértettünk abban, hogy minden országnak joga van a saját nemzeti érdekének képviseletéhez, és minden országnak joga van fellépni a saját szuverenitásának megvédése érdekében” – tette hozzá.

Malajzia

Magyarország az idei elnökségi féléve alatt újraindítja a korábban már megkezdett, de akkor megakadt szabadkereskedelmi tárgyalásokat az Európai Unió és Malajzia között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuala Lumpurban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a malajziai kollégájával folytatott egyeztetését követően rendkívül fontosnak nevezte az EU külgazdasági kapcsolatainak javítását, és elmondta, hogy a magyar elnökség idején ezért a kormány újra fogja indítani a mintegy tíz évvel ezelőtt egyszer már megkezdett, azonban aztán megakadt szabadkereskedelmi tárgyalásokat Malajziával.

Bejelentette, hogy a felek hamarosan lezárják a tárgyalást a sertés- és baromfihús szállítására vonatkozó megállapodásról, amelynek nyomán egy-egy vírus kitörése esetén csak a közvetlen régióból tiltanák majd meg a malajziai hatóságok a behozatalt, nem egy egész országból.

Megjegyezte, hogy Magyarországhoz hasonlóan, Malajzia is nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy regionális éllovassá válhasson az elektromos autóipari átállásban.

„Nagyon fontos kutatási, egyetemi környezetet építettek fel, így a magyar és maláj műszaki egyetemek közötti együttműködést még szorosabbra fűzzük annak érdekében, hogy az elektromos autóipari átállás ne csak a termelés, hanem a magasabb hozzáadott értékű kutatás-fejlesztés szempontjából is új lehetőséget jelentsen a gazdaságaink számára” – mondta.

Thaiföldön még az előző napon tárgyalt Szijjártó Péter

„Két nap alatt megjártuk a három legversenyképesebb délkelet-ázsiai országot, Thaiföldet, Szingapúrt és Malajziát – összegzett a külügyminiszter

Fontos tárgyalásokat folytattunk, ezeknek kézzelfogható eredményei is vannak, hiszen lesz légijárat Bangkok és Budapest között, a világ egyik legjelentősebb, háztartási eszközöket gyártó vállalata érkezik Magyarországra, Malajziával pedig a világ blokkokba rendeződése ellen tudunk majd közösen küzdeni, és a mezőgazdasági exportunkat növelni” – foglalta össze tárgyalásai eredményeit Szijjártó Péter