Moszkvai merénylet: az iszlamisták tádzsikisztáni tagjai gyilkoltak pénzért? – Videón a brutális pusztítás

Megkezdődött a Crocus City Hall kulturális központ elleni terrortámadásban életüket vesztett emberek azonosítási eljárása – közölte a moszkvai egészségügyi minisztérium vasárnap a honlapján.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vasárnap délután kiadott frissített adatai szerint a péntek esti terrortámadás halálos áldozatainak száma 137-re emelkedett. A halottak közül három gyermek volt. Eddig 62 holttestet azonosítottak. A moszkvai régió egészségügyi tárcája szerint további 180 ember sebesült meg, akik közül 142-t kórházba szállítottak. Többek állapota súlyos, 32 sebesültet viszont már kiengedtek.

Mentőautók a Crocus City Hall nevű hangversenyteremnek otthont adó épületnél Fotó: MTI/AP/Szergej Vegyjaskin

A fővárosi egészségügyi hivatal szerint az azonosítási eljárás a moszkvai törvényszéki orvosi vizsgálati irodában zajlik, ahová a hozzátartozókat előzetesen meghívták.

A hozzátartozóknak a helyszínen pszichológiai támogatást és szaktanácsadást nyújtanak az iratok kiállításához. Az azonosítási eljárás folyamatos lesz.

A terrortámadás helyszínén a hatóságok "hat négy készlet harci lőszert", két kalasnyikov gépkarabélyt, több mint 500 töltényt és 28 tárat foglaltak le. Ezenkívül a brjanszki régióban, a menekülő gyanúsítottak elfogása során egy Renault gépkocsiban egy Makarov-pisztolyt és egy kalasnyikov-tárat találtak. A Crocusban aknásításnak nem találták nyomát.

A moszkvai brutális terrortámadás végrehajtóinak kihallgatásáról videó is készült, ezen látható, ahogy az egyik támadó minden ízében remeg a vallatás során.

– mondta a bűncselekmény gyanújával őrizetbe vett egyik merénylő az előzetes kihallgatáson. A férfitól a kihallgatás során megkérdezték, hogy kiket kellett megölniük, amire azt válaszolta, hogy

Elrendelte egy moszkvai bíróság a krasznogorszki Crocus City Hall elleni terrortámadás végrehajtásával megvádolt négy tádzsik állampolgár előzetes letartóztatását hétfőre virradóra.

de ez meghosszabbítható addig, amíg el nem kezdődik a tárgyalásuk. A vád halált okozó terrorcselekmény elkövetése szervezett csoport tagjaként, amiért életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki. Mirzojev, Racsabalizod és Fariduni elismerte bűnösségét.

Oroszországban vasárnap nemzeti gyásznap volt. A Piknik rockegyüttes pénteki koncertjére – amelynek megkezdése előtt a terrortámadás történt – az ország 40 régiójából érkeztek rajongók.

Videón a vérengzés

A Nexta X-csatornáján közreadtak egy videót, amely a Moszkva melletti terrortámadás közben készült.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow's "Crocus City Hall" pic.twitter.com/RjkpHWsIqr