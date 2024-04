Megvan a rák ellenszere? Az MRNS-vakcinák hozhatnak áttörést a halálos kór elleni harcban

Az orvosok megkezdték a világ első, személyre szabott mRNS-technológián alapuló rák elleni vakcinájának kipróbálását melanoma ellen – írja a The Guardian.

A melanoma évente mintegy 132 000 embert érint világszerte, a legelterjedtebb bőrrák kiváltotta halálok. Jelenleg sebészeti beavatkozással próbálják leginkább kezelni, bár esetenként sugárterápiát, gyógyszereket és kemoterápiát is alkalmaznak.

Fotó: MD Anderson Cancer Center

A szakértők most olyan új oltásokat tesztelnek, melyeket az egyes betegekre személyre szabottan állítanak össze. Az oltások arra utasítják a szervezetet, hogy vadásszon a rákos sejtekre, megakadályozva a betegség visszatérését az emberi testben.

Egy 2. fázisú vizsgálat megállapította, hogy a vakcinák drámaian csökkentik a melanomás betegeknél a rák visszatérésének kockázatát. Most indult a végső, 3. fázisú vizsgálat, melyet a University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH) vezet.

Dr. Heather Shaw, a vizsgálat nemzeti koordinátora elmondta, az mRNS-oltások alkalmasak a melanomás betegek gyógyítására, és más rákos megbetegedésekben szenvedőkön, többek között tüdő-, hólyag- és veserák betegeken is tesztelik őket.

A vakcina egy egyénre szabott neoantigén terápia, beindítja az immunrendszert, hogy az képes legyen felvenni a harcot a beteg sajátos rák- és daganattípusa ellen.

A 2. fázis adatai szerint azoknál a súlyos, magas kockázatú melanomában szenvedő betegeknél, akik a Keytruda immunterápiával együtt kapták az oltást, csaknem fele akkora volt a valószínűsége annak, hogy három év elteltével meghalnak vagy a rák kiújul, mint azoknál, akik csak Keytrudát kaptak.

A betegek háromhetente 1 mg mRNS-vakcinát kaptak legfeljebb kilenc adagban, és háromhetente 200 mg Keytrudát (legfeljebb 18 adag) körülbelül egy éven keresztül. A 3. fázisú globális vizsgálatba most a betegek szélesebb körét vonják be, és a cél körülbelül 1100 ember felvétele – számolt be a Portfolio.