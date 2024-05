Harkiv elesik, ha Ukrajna nem lőhet orosz területeket amerikai fegyverekkel – figyelmeztet az ukrán hadvezetés

Az északkelet-ukrajnai metropolisz, Harkiv, illetve a környező Harkiv megye elleni orosz offenzíva folyamatosan épül fel, miközben Ukrajna nem sokat tehet a régió védelméért, ha nem tudja megelőzni az ellenséges katonák, illetve hadianyag felvonulását már az orosz területen – figyelmeztet az ukrán katonai vezetés.

Az ukrán erők frusztráltak amiatt, hogy tétlenül kell nézniük Putyin katonáinak felsorakozását a határövezet orosz oldalán. Egy csalódott ukrán katona a The Telegraph-nak arról beszélt, hetek óta figyelték több tízezer orosz katona gyülekezését a határ túloldalán, mielőtt azok pénteken meg is indították a támadást Harkivtól 20 mérföldre északra – számolt be az Euronews.

Akcióban az ukrán tüzérség a harkivi régióban 2024. május 15-én Fotó: AFP/Roman Pilipey

A tegnap Kijevben tárgyaló Antony Blinken amerikai külügyminiszter próbálta nyugtatni ukrán hivatali partnerét, Dmitro Kulebát, ugyanakkor nem biztosíthatta arról, hogy a zsebében van Joe Biden engedélye az amerikai fegyverek orosz területen való bevetésére az oroszok visszaszorítása érdekében. A napirenden kívüli találkozó gyakorlatilag konkrét eredmények nélkül ért véget.

Ukrán tisztviselők Washingtonban győzködik a döntéshozókat

Ukrán katonai tisztviselők időközben Washingtonba repültek, hogy kérjék az Egyesült Államoktól engedélyét az amerikai fegyverek bevetésére a felvonulási célpontok ellen. Kijevi parlamenti képviselők az amerikai korlátozásokat hibáztatják, amelyek lehetővé tették Moszkva számára, hogy a határ mögött kiépítse erőit, majd aktivizálja is azokat.

Rob Lee, az amerikai Külpolitikai Kutatóintézet főmunkatársa azt írja a Foreign Affairsben, az orosz területről indított támadás taktikai váltást jelentett Moszkva részéről, amely 2022 óta szinte csak a megszállt Ukrajnából indított szárazföldi támadásokat az ukrán erők ellen.

Brit fegyverek bevetésére van már engedélye Kijevnek

David Cameron, a londoni kormány külügyminisztere korábban már jelezte Zelenszkij elnöknek, hogy bevethetik a brit rakétákat (főként robotrepülőgépeket) oroszországi célpontok ellen is, Washington ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy fegyvereik csak Ukrajna megszállt részein használhatók orosz erők elleni csapásokra.

Most, amikor a Kreml megerősödött a határkörzetben és megkezdte új támadássorozatát, nyomás nehezedik Washingtonra az eddigi óvatos és eszkalációtól rettegő amerikai politika megváltoztatására.

Ukrán parancsnokok arra figyelmeztetnek, Moszkva csapatösszevonásokba kezdett a Harkivtól mintegy 90 mérföldre északnyugatra fekvő Szumi megyével határos orosz területeken is, hamarosan Szumi régió ellen is támadás indulhat.