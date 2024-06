Jelentős jobboldali erősödés, gyengülő baloldal – Jönnek az első adatok az Európai Parlament mandátumairól

Kiadta az első becslését az Európai Parlament. Eszerint erősödik a jobboldal, gyengül a bal.

Roberta Metsola, az Európai Parlament jelenlegi elnöke vezette fel az új Európai Parlament becsült mandátumait. Az elnök reményét fejezte ki, hogy sokan élnek és éltek a választással mint a polgároknak járó „joggal, lehetőséggel és kötelezettséggel”. Metsola kiemelte, hogy 360 millió európai választópolgárnak nyílt lehetősége, hogy szavazatukkal Európa ügyeiről döntsön, pontosan arról, hogy Európa milyen irányba haladjon a következő öt évben – számol be a Magyarnemzet.hu.

Fotó: 123rf.com

Az EP első mandátum-előrejelzése tizenegy országos becslésen és tizenhat ország, a választások előtti szavazási szándékra vonatkozó közvélemény-kutatásán alapul – írja a lap.

Ez jelenleg a következőt mutatja:

Néppárt (EPP): 181

Szocialisták (S&D): 135

Renew: 82

Konzervatívok (ECR): 71

Identitás és Demokrácia (ID): 62

Zöldek: 53

Független képviselők: 51

További indulók (még be nem sorolt, új képviselők): 51

Baloldal (GUE/NGL): 34

