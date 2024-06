Őrült tervvel álltak elő az oroszok – Közös határt terveznek Magyarország és Oroszország között

Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese és Oroszország korábbi elnöke, ismét egy meghökkentő térképet tett közzé, amely Magyarország határait is érinti.

Az új térképen Medvegyev Oroszország részének tünteti fel Ukrajna teljes területét, így Oroszország határai elérik többek között Lengyelországot és Magyarországot is – közölte a Portfolio.

Russia's Medvedev shares a map of Russia with Ukraine included within its borders up to Poland. pic.twitter.com/lzOtrPQzLR