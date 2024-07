Elhagyhatják Romániát az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal vádolg Tate fivérek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad, de a bíróság engedélyével elhagyhatja Romániát, ha egy másik uniós országba kíván távozni, Andrew Tate brit-amerikai állampolgárságú influenszer és testvére, Tristan – döntött pénteken a bukaresti törvényszék.

Andrew Tate 2021 – Fotó: Wikipedia

Az ítélet nem jogerős – közölte az Agerpres hírügynökség a döntésről beszámolva.

- idézte Eugene Vidineac ügyvédet a News.ro hírportál.

- tudatta követőivel a hatósági felügyelet lazításának hírét Tate az X közösségi médiaplatformon közzétett videóban.

I AM FREE.

FOR THE FIRST TIME IN 3 YEARS I CAN LEAVE ROMANIA.

THE SHAM CASE IS FALLING APART.$DADDY X THEREALWORLD GLOABL TOUR LOADING -

Will you be there? https://t.co/9TN9VyfzRh pic.twitter.com/LieZl7OF9F