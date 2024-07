Kínos kép kering Joe Bidenről, aki azt állítja magáról, hogy ő irányítja a világot – fotó

Joe Biden amerikai elnök már 81 éves, egészségi állapota azonban nem riasztja vissza attól, hogy induljon az elnökválasztáson. A politikusról most egy fotó kering, melyen éppen térdre esik.

Joe Biden amerikai elnök nem hajlandó visszalépni az elnökségtől, pedig a 81 éves politikus egészségi állapotáról egyre többet cikkeznek. Az USA elnöke már többször furán viselkedett. Mint arról a propeller.hu is beszámolt, a Donald Trump elleni vitában elfelejtette, hogy mit akart mondani.

Joe Biden indul az amerikai elnökválasztáson Donald Trump ellen/Fotó: MTI/AP/Manuel Balce Ceneta

Azt később ő is elismerte, hogy június 27-én nem szerepelt jól az elnökjelölti vitában, ugyanakkor ellenfelét, Trumpot azzal bírálta, hogy akkor is folytatta a beszédét, amikor már ki volt kapcsolva a mikrofonja és ezzel zavarta meg az ő beszédét.

Az elnök nagyon magabiztos, szerinte senki sem alkalmasabb nála az elnöki posztra, hiszen

„én irányítom a világot”

- szögezte le.

Az idős elnökről most egy újabb, elég kellemetlen kép is kering az interneten, melyen éppen térdre rogyott és a mellette állók úgy kapták el, segítettek neki. A képet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalára is feltette azzal a felirattal: „Joe Biden: Én irányítom a világot!”