Nagy bajban Ukrajna – Elbukhatják a háborút, ha betartja egy francia politikus az ígéretét

Nincs még végeredmény a francia választásokon, de amennyiben Le Pen nyer, és betarja az ígéretét, akkor Kijev nagy bajba kerülhet.

A Nemzeti Tömörülés elnöke arról is beszélt egy interjúban, hogy számára az, hogy Franciaország katonákat küldjön Kijev megsegítésére, vörös vonal. Marine Le Pen ellenzi a francia katonák Ukrajnába küldését, és a Kijevnek biztosított nagy hatótávolságú rakéták szállítását is leállítaná. A francia politikus erről a CNN-nek adott, pénteken sugárzott interjújában beszélt, amit a HVG szemlézett.

A francia választás első fordulójában győztes Nemzeti Tömörülés elnöke ezzel Emmanuel Macron elnök álláspontjával ment szembe, aki hosszabb ideje támogatja Ukrajnát rakétákkal, májusban arról beszélt, hogy nem zárja ki a francia csapatok Ukrajnába küldésének lehetőségét. Június 7-én Macron azt is bejelentette, hogy hosszú tárgyalások után francia részvétellel összeáll egy nemzetközi katonai kiképzőcsapat, akiket a Moszkva által lerohant országba küldenek, hogy ott ukrán katonákat oktassanak.

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője távozik egy szavazóhelyiségből, miután voksolt az előrehozott parlamenti választások első fordulójában az észak-franciaországi Hénin-Beaumont településen MTI/AP/Thibault Camus

Le Pen Putyin-szimpátiája közismert, régebben nyíltan támogatta az orosz elnököt, ás arról beszélt, hogy szerinte a Krím megszállása nem volt törvényellenes művelet. Most a CNN-nek kifejtette, hogy a 2022-ben indult invázióval Oroszország megsértette Ukrajna területi integritását, és pártja ezért el is ítélte az oroszokat, de a Krím 2014-es elcsatolásáról továbbra is azt mondta, hogy “bonyolultabb annál, mint amilyennek bemutatták.”

Számunkra két vörös vonal létezik: francia csapatok küldése ukrán területre, és olyan nagy hatótávolságú fegyverek szállítása, amelyek eltalálhatják Oroszországot, és így Franciaországot hadviselő féllé tennék ebben a konfliktusban.

- szögezte le a politikus.