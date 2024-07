Óriási a vízhiány, közel negyven településen korlátozzák a lakosság ivóvízellátását Erdélyben

Közel negyven településen korlátozzák a lakosság ivóvízellátását az erdélyi Fehér megyében a kánikula közepette, miután sok felhasználó öntözésre használta a vezetékes vizet. A nem rendeltetésszerű felhasználás Kovászna megyében is gondot okoz.



Fotó: Pixabay

A Fehér megyei vízszolgáltató, az Apa Citta Kft. pénteken jelentette be, hogy tucatnyi településen korlátozza az ivóvízszolgáltatást. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nem rendeltetésszerű felhasználás miatt egyes településeken akár el is zárhatja a vízcsapokat – írta az Agerpres hírügynökség.

Az ivóvíz adagolását a napokban tapasztalt magas hőmérséklettel és megnövekedett vízfogyasztással indokolta a szolgáltató, rámutatva, hogy az intézkedésre a vízkészletek újbóli feltöltéséhez van szükség. Emellett figyelmeztette a lakosságot, hogy kizárólag rendeltetésszerűen használja a hálózatból származó vizet, ellenkező esetben le is állhat a szolgáltatás.

A felhívás szerint tucatnyi településen 22 és 5 óra, illetve 22 és 6 óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás, de olyan falvak is vannak, ahol 10 és 17 óra között is korlátozni kell az ivóvízhez való hozzáférést. A dél-erdélyi megyében pár éve jelentkeznek az ivóvízgondok nyaranta, szárazság idején.

A vezetékes víz nem rendeltetésszerű felhasználása Kovászna megyében is problémát okoz, a mezőgazdasági célra történő felhasználás miatt a Sepsiszentgyörgyhöz közeli falvakban csökkent a víz nyomása – számolt be pénteken online felületén a Háromszék napilap. Mint írták, Kilyén, Szotyor, Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Bikfalva és Lisznyó településekről érkeztek panaszok a Közüzemek Rt. regionális vízszolgáltatóhoz.

Kozsokár Attila vezérigazgató a lapnak elmondta: a nyomás csökkenése kizárólag nyáron, szárazság idején tapasztalható, mert sokan öntözésre használják a vezetékes vizet, ami a hatályos romániai törvények szerint tilos.

A vezérigazgató a Székelyhon hírportálnak nyilatkozva arra is felhívta a figyelmet, hogy a klórozott vezetékes víz nem alkalmas öntözésre, a földeket inkább a magas nitrit- vagy nitráttartalmú kutakból kellene öntözni, amelyeknek vize amúgy sem javallott emberi fogyasztásra.

Romániában szombatra és vasárnapra harmadfokú, vörös hőségriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. A 41 megye közül 28-at és a fővárost érintő figyelmeztetés a román média szerint az eddigi legnagyobb kiterjedésű vörös hőségriadó az ország történelmében.