Már halálos áldozata is van a hőségnek Közép-Európában

Többen meghaltak, sokan eszméletlen állapotban kerültek kórházba Romániában, miután hőgutát kaptak az ötödik napja tartó rendkívüli hőség következtében.

Fotó: 123rf.com

A jászvásári (Iasi) rohammentő szolgálat vezetője szerdán közölte: az éjszaka folyamán egy 32 éves fiatalember halt meg hőgutában, miután kedden a napon dolgozott. A mentő Prigoreni községből 43,3 fokos lázzal, eszméletlen állapotban vitte be a megyei kórházba, de nem tudták már megmenteni az életét. Egy másik, 74 éves férfit, aki kedden szintén a szabadban dolgozott, kómában vitt be a mentő, miután Letcani-ban összeesett a saját lakásában.

A bukaresti Bagdasar-Arseni kórház egyik kardiológus főorvosa a Digi24 hírtelevíziónak szerdán arról számolt be, hogy nekik is volt egy hasonló esetük: egy 50-es éveiben járó, az utcán elájult férfit kedden vitt be a mentő 43,3 fokos lázzal, és nem tudták már megmenteni az életét.

Hétfőn egy 45 éves Botosani megyei férfit találtak eszméletlenül egy parkban: a kiérkező mentők azonban csak a halálát tudták megállapítani, amelyet a kiszáradás okozta hőgutának tulajdonítottak.

A B1 hírtelevízió jelentése szerint ugyancsak a hőguta okozhatta annak az 56 éves suceavai nőnek a halálát, akit hétfőn talált meg a lánya házuk udvarán.

Az Agerpres hírügynökség azt írta: a jászvásári megyei kórházba kedden három 80 év feletti idős embert vitt be a mentő, akiket eszméletlen állapotban találtak túlhevült lakásukban.

Az Antena3 hírtelevízió tudósítása szerint Temesváron is meghalt kedden egy 50 éves férfi, akihez a járókelők hívták ki a mentőt, miután elájult az utcán. A férfit újraélesztették és 43 fokos lázzal vitték be a sürgősségre, de a második szívleállás után már nem sikerült megmenteni az életét.

Egy másik mentőegységet egy 56 éves villamosvezetőhöz riasztottak Temesváron. A vezetőfülkéből kórházba került férfinak 42,5 fokos láza volt és félrebeszélt, amikor kiérkeztek hozzá a mentők.

Romániában szombat óta harmadfokú (vörös) hőségriasztás van érvényben az ország megyéinek túlnyomó többségében, ahol a csúcshőmérséklet ötödik napja rendre meghaladja a 40 fokot. Szerdán a 41 megye közül az északi országrész 11 megyéjére már csak másodfokú (narancssárga) hőségriasztást adott ki a meteorológiai intézet.

A kánikula az előrejelzés szerint csütörtöktől a déli (havasalföldi és dobrudzsai) országrészre korlátozódik, a Kárpátok téréségére pedig felhőszakadással, jégesővel és óránként 55-70 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező zivatarokra számítva adott ki elsőfokú (sárga) figyelmeztetést a román meteorológiai szolgálat.