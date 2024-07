Visszalépett az elnökjelöltségtől Joe Biden, a demokraták jelöltje – írtuk meg korábban.

Fotó: X/Joe Biden

Biden egy másik X-bejegyzésében azt is megnevezte, hogy kit támogat majd a megüresedett posztra: Kamala Harrist, a jelenlegi alelnököt.

– írta az elnök.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV