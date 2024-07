"Soha nem is volt alkalmas" – Donald Trump így reagált Joe Biden visszalépésére

Donald Trump azonnal reagált Joe Biden visszalépésére. Trump alkalmatlannak nevezte a posztra Biden-t, aki vasárnap este közölte, hogy nem indul újra az amerikai elnöki pozícióért.

Magyar idő szerint július 21-én este közölte Joe Biden az X-en közzétett levelében, hogy visszalép, nem indul újra az amerikai elnöki pozícióért. Döntését hosszabban még nem indokolta, csak röviden közölte: úgy véli, saját pártjának és az amerikai népnek is az a legjobb, ha ő visszalép.

Trump alkalmatlannak nevezte Biden-t az elnöki pozícióra – Fotó: Youtube

Mint arról beszámoltunk, Joe Biden jelenlegi alelnökét, Kamala Harrist támogatja a versenyben az elnökjelöltségért.

Donald Trump a Truth social felületén reagált nem sokkal azután a hírre, hogy Joe Biden bejelentette visszalépését – szúrta ki a blikk.hu.

– írta.

Hozzátette, hogy úgy véli, „az elnöki pozíciót csupán hazugságokkal, hamis hírekkel és az alagsorát el sem hagyva érte el” Joe Biden.

„Körülötte mindenki, beleértve az orvosát és a médiát is, tudta, hogy nem alkalmas az elnöki posztra, és nem is volt az. És most nézzék meg, mit tett az országunkkal, emberek milliói jönnek át a határunkon, teljesen ellenőrizetlenül és átvilágítás nélkül, sokan börtönökből, elmegyógyintézetekből, valamint rekordszámú terrorista is. Sokat fogunk szenvedni az elnöksége miatt, de nagyon gyorsan helyre fogjuk hozni a károkat, amelyeket okozott”