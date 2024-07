Donald Trump elleni merénylet: A titkosszolgálat igazgatójának fejét követelik

Közösen szólították fel lemondásra a titkosszolgálat igazgatóját republikánus és demokrata kongresszusi tagok hétfőn, a Donald Trump elleni merényletkísérletről szóló meghallgatáson.

Donald Trump volt amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét (k) a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen 2024. július 13-án. A rendezvényen Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült, de védőgyűrűben a saját lábán hagyta el a pódiumot. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban – Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának republikánus elnöke és Jamie Raskin, a testület magas rangú demokrata tagja közös levélben rögzítette a titkosszolgálat (US Secret Service) igazgatójának szóló felszólítást.

Kimberly Cheatle elismerte, hogy az általa irányított szervezet hibázott, amikor nem volt képes megakadályozni a július 13-i támadást, és azt mondta: teljes felelősséget vállal a biztonsági intézkedések hiányosságaiért. Ugyanakkor elutasította a lemondást, és azt mondta, hogy ő a megfelelő személy a szolgálat vezetésére.

Kimberly Cheatle elismerte azt is, hogy a titkosszolgálat rendezvényt biztosító ügynökeit több alkalommal is tájékoztatták "egy gyanús személyről" a lövések eldördültét megelőzően, valamint arról is beszámolt, hogy a fegyverest rejtő ferde tetőt korábban biztonsági kockázatként értékelték.

A titkosszolgálat igazgatója hozzátette, hogy a merényletet követően telefonon kért elnézést Donald Trumptól az elkövetett hiányosságokért.

Hétfőn a kongresszusi szakbizottság több órán keresztül tartó meghallgatáson próbálta tisztázni, miként fordulhatott elő, hogy egy fegyveres férfi, Thomas Matthew Crooks képes volt elrejtőzni a republikánus elnökjelölt választási gyűlésének közvetlen közelében fekvő épület tetején, ahonnan több lövést leadva a fülén megsebesítette Donald Trumpot, megölte a kampánygyűlés közönségének egyik tagját, valamint két további embert életveszélyesen megsebesített.