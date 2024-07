Befagyasztott állami vagyonból fegyverzi fel Ukrajnát az EU – Mit fog erre Putyin lépni?

Az Európai Unió átutal pénteken másfél milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből, védelmi és újjáépítési célokra – jelentette be az Európai Bizottság.

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

- jelentette ki a végrehajtó testület elnöke, Ursula von der Leyen az X-en közzétett üzenetében.

The EU stands with Ukraine.

Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.

There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd