Katolikus püspök is élésen bírálta az olimpiai megnyitót – videó

A 2024-es párizsi olimpia megnyitója széles körben felháborodást keltett. Most egy katolikus püspök is egyértelműen állást foglalt az ügyben.

Fotó: X/Bishop Robert Barron

Robert Barron katolikus püspök is megszólalt az olimpiai megnyitó kapcsán, amelyen volt, aki a keresztények elleni provokációnak minősítette Az utolsó vacsora című Da Vinci-festmény drag queen paródiáját, de a szakállas szőke nők sem nyerték el sokak tetszését – írja a Mandiner.

"Fontosnak tartom ebben a posztmodern társadalomban, hogy ellenálljunk a kísértésnek és hallassuk a hangunkat!” – fogalmazott a püspök a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Friends, my thoughts on the opening ceremony of the Paris Olympics. #Olimpiadas2024 #OlympicGames pic.twitter.com/xU1ljFMZft