Brutális büntetésbe szaladhat bele az, aki erre nem figyel Velencében

Velence régóta küzd azzal, hogy túl sok ember keresi fel a várost, ezért tavaly decemberben több olyan intézkedést is bejelentettek, amivel mérsékelni kívánják a tömegturizmussal járó terheket.

Áprilisban tesztjelleggel bevezették az öteurós belépődíjat, amit minden 14 évesnél idősebb, egy napra érkező turistának be kell fizetnie, aki pedig ezt nem teszi meg, az 50–310 eurós büntetést kaphat – írta a HVG.

Ugyan a próbaidőszak nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, csütörtöktől egy újabb, korábban már bejelentett szigorítás jön, a turistacsoportok létszáma nem lehet nagyobb 25 főnél, illetve nem lehet hangosan zenét hallgatni, pontosabban betiltják a hordozható hangszórók használatát, aki ezen szabályokat megszegi, arra 25-500 eurónyi bírságot is kiszabhatnak. Az eredeti tervek szerint egyébként már júniusban érvényben lettek volna ezek az új korlátozások, de végül megvárták vele az augusztust, tudta meg a Reuters.

Velence a világ egyik leglátogatottabb városa, egyes becslések szerint évente 25 millió turista keresi fel, míg a helyi lakosok száma már kevesebb mint 50 ezer. A túlturizmus ellen pedig már korábban is próbáltak tenni, 2021-ben például kitiltották a tengerjáró hajókat, de ez sem bizonyult elégnek, és tavaly felmerült, hogy az UNESCO (az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) felveszi a várost a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára.

Mindenki látni akarja Velencét Fotó 123rf.com

A lagúnaváros egyébként 1987-ben került fel az UNESCO listájára, és a világszervezet már korábban is aggodalmát fejezte ki az ott uralkodó állapotok miatt. 2017-ben indult egy vizsgálat, és Velence közel került ahhoz, hogy feketelistára kerüljön, illetve 2021-ben is tettek már javaslatot arra, hogy felvegyék a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé, de ahogyan most is, akkor is sikerült elkerülni azzal, hogy új szabályokat vezettek be.