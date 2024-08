Világpolitikai tényező lett Szijjártó Péter – Azt írja a közel-kelet legfontosabb lapja, hogy rajta keresztül ment az üzenet

Irán úgy döntött, hogy megtámadja Izraelt, és ezt Magyarországon keresztül le is kommunikálta feléjük

Az Index hívta fel a figyelmet a tekintélyes The Jerusaselem Post cikkére, miszerint Izraelnek Szijjártó Péteren keresztül üzente meg Irán, hogy támadni fognak.

Jiszrael Katz izraeli külügyminiszter elmondta, hogy Irán Magyarországon keresztül jelentette be Izrael elleni akcióját. Szijjártó Péter szerint a magyar álláspont az: nem engedhetjük meg, hogy Izraelt még egyszer olyan terrortámadás érje, mint tavaly októberben.

Irán úgy döntött, hogy megtámadja Izraelt, és ezt Magyarországon keresztül le is kommunikálta feléjük – tette közzé a The Jerusalem Post. A lap szerint a hírt hétfőn jelentette be Jiszrael Katz külügyminiszter, miközben intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy elkerüljenek minden további katonai akciót, amely közvetlen háborút robbanthat ki az Iszlám Köztársaság és a zsidó állam között.

Az izraeli külügyminiszter szerint Irán üzenetét Szijjártó Péter juttatta el Izraelhez, aki felhívta Katzot, és elmagyarázta, hogy ezt az információt Ali Bagheri megbízott iráni külügyminisztertől kapta.

Irán arról tájékoztatott bennünket, hogy Izrael megtámadására készül. A világnak meg kell követelnie Irántól az árát minden agresszív akcióért, amit végrehajt

– mondta Katz.

Az utóbbi napokban a külföldi sajtóban több cikket is lehetett olvasni arról, hogy Irán és a Hezbollah hamarosan támadást indíthat Izrael ellen. Az akciót sokan hétfőre várták, de egyelőre elmaradt. Eközben Izrael egy újabb Hamász-vezetőt likvidálását jelentette be a minap.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán tett bejegyzésében elmondta, hogy az egész világot aggodalommal töltik el a közel-keleti történések. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy telefonon egyeztetett Jiszráel Kac izraeli és Ali Bagheri Káni iráni külügyminiszterrel. A megbeszélések „sajnos ismételten azt bizonyították, hogy a 24. órában vagyunk” − írta.

Szijjártó Péter rögzítette, Magyarország álláspontja egyértelmű: