Katalin hercegnéhez Ferenc pápa orvosait hívták – Baljós jelek

Katalin hercegné nem kíséri el férjét Vilmost, a jótékonysági pólómeccsére, mivel továbbra is kemoterápián vesz részt. Külföldi sajtóhírek szerint nagy lehet a baj, mert Ferenc pápa, legendásan jó orvosai repültek a hercegné segítségére.

A rajongók szívéről nagy kő esett lett és megnyugodtak, amikor Katalin, walesi hercegné nemrég kétszer is megjelent a nyilvánosság előtt – írja a kiskegyed.hu. Első alkalommal az éves nagy katonai parádén volt jelen, ezután pedig a wimbledoni tenisztorna döntőjére ment el. A hercegnét látva mindenki azt hitte, hogy végre a gyógyulás útjára lépett Vilmos herceg felesége. Katalin hercegné korábban jelezte pedig, hogy nincs túl még a nehezén, vannak jobb és rosszabb napjai, ugyanúgy, mint a többi, kemoterápiás kezelés alatt álló beteg.

Úgy tűnik, korai volt a rajongók öröme. Baljós jelek érkeztek a királyi palotából. Katalin ezúttal nem kíséri el Vilmost a jótékonysági pólómeccsére.

Katalin hercegnéhez a pápa orvosai siettek/Fotó: Adrian DENNIS / AFP

„A Kensington-palota megerősíti, hogy a walesi hercegné nem csatlakozik férjéhez az eseményen, mivel továbbra is kemoterápián vesz részt a rák egy ismeretlen formája miatt”

– írja a palota közleményében.

Ezen a híren sokan megdöbbentek. Az olasz Gente című lap ráadásul nyilvánosságra hozta, hogy a napokban egy olasz sebészcsapatot reptettek sürgősen Rómából Londonba.

Többen tudni vélik, hogy Katalin brit orvosai egy olyan súlyos helyzettel kerültek szembe, amelynek megoldása érdekében sürgősen felvették a kapcsolatot Őszentsége orvosaival. A pápa egészségéért felelős doktoroknak legendás a szakértelmük. Sőt, most az is kiderült, hogy a londoni magánklinikán, ahol műtötték Katalin hercegnét, már januárban is a pápa orvosainak felügyeletével végezték el rajta a beavatkozást.

Legalábbis külföldi lapok szerint arra az operációra is a Ferenc pápát gyógyító, nagyon jó nevű és szakmai körökben elismert olasz orvosok érkeztek Londonba. Évtizedek óta a római Gemelli Klinika doktorai gondoskodnak a mindenkori pápa egészségéről. Amikor 1981 májusában egy merénylő rálőtt II. János Pálra, akkor is a Gemelli szaktekintélyei mentették meg a katolikus egyházfő életét.

A római kórház speciális sebészcsapata sokszor külföldre is elindul sürgős esetekben, ha egy kiemelten fontos személy azonnali beavatkozásra szorul.