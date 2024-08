Szállodába csapódott egy helikopter, négyszáz embert evakuáltak, vészhelyzet hirdettek – videó

Helikopter csapódott egy ausztrál szállodába. A pilóta azonnal szörnyethalt, két vendéget a hotelből kórházba szállítottak. A helikopter egyik rotorja a sétányra, a másik a medencébe zuhant. Négyszáz embert evakuáltak, vészhelyzetet hirdettek ki.

Négyszáz embert evakuáltak az ausztrál Cairns városában a DoubleTree by Hilton szállodából miután egy helikopter a hotel tetejére zuhant – írja a blikk.hu. A repülőgép egyetlen utasa, a pilóta a helyszínénen azonnal életét vesztette, két idős szállodai vendég pedig kórházba került. A helikoptert bérlő cég azt állítja, a gépet engedély nélkül használták.

Helikopter csalódott egy szállodába Ausztráliában/Fotó: képünk illusztráció/123rf.com

Meghalt egy pilóta, miután a helikoptere az ausztrál Cairns városában a DoubleTree by Hilton szálloda tetejére zuhant. A BBC úgy tudja, a gép helyi idő szerint hétfőn hajnali 01:50 körül csapódott a hotelbe, ezután tűz keletkezett, emiatt négyszáz vendéget kellett evakuálni. A helikopter egyetlen utasa a helyszínen meghalt, két idős szállodai vendéget stabil állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség és a repülésbiztonsági felügyelet vizsgálja a baleset körülményeit, a helikoptert bérlő cég szerint a helikopter „nem engedélyezett” repülésen vett részt.

Amanda Kay szállodai vendég arról számolt be: látott egy helikoptert, amely „extra alacsonyan”, kivilágítás nélkül, esős időben repült.

– mondta.

A Queenslandi Mentőszolgálat szerint a gép két rotorlapátja a becsapódáskor leszakadt, majd a sétányon, valamint a szálloda medencéjében landolt.

A szálloda körüli utcákat lezárták, a rendőrség vészhelyzetet hirdetett.

