Putyin aggódhat, ő lehetett a célpontja a dróntámadásnak – Megkerülte a teljes orosz légvédelmet, eljutott az orosz fővárosig

Vasárnap éjjel dróntámadás történt Moszkva közelében. A háború kezdete óta ritkán érte támadás az orosz fővárost. A mostani ostrom célpontja feltehetően a település melletti katonai reptér lehetett, azonban a robbanásokat a város külső részein is lehetett hallani.

A közösségi médiában számos videó jelent meg az esetről – írja a blikk.hu. Közülük több felvételen is látni a drónokat, valahol pedig lövöldözést is hallani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetett a dróntámadás célpontja/Fotó: MTI/AP/Kreml/Szputnyik pool/Alexander Kazakov

Az Astra orosz Telegram-csatorna szerint a dróntámadás célpontja a Moszkva-közeli Cskalovszkij katonai repülőtér lehetett. A fővároshoz közeli Scsjolkovo városban lövéseket, robbanásokat hallottak a lakosok.

Az esettel kapcsolatban egy újságíró, Tim White szerint, ha ezek ukrán drónok voltak, akkor az önmagában kérdéseket vet fel.

- írta közösségi oldalán.

A reptéren számos különleges gép állomásozik, melyek között lehetnek azok az IL–80-asok is, amiket személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök is használhat.

Eközben az ukránok nagy erőkkel próbálnak Oroszországba nyomulni. Mint arról a propeller.hu is beszámolt ukrán források szerint már 20-30 kilométert haladt előre az a több ezer ukrán katona, akik támadást indítottak Oroszország ellen.

Shchyalkovo, Moscow

The Russian air defense is active against drones pic.twitter.com/WX7UwCrHuM