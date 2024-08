Evakuálják a lakosokat az Oroszország belgorodi régiójában lévő, az ukrán határ mentén fekvő Krasznaja Jaruga-i járásból – jelentette be hétfőn Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója videóüzenetben, amelyet közösségi oldalain tett közzé.

Fotó: Pixabay

A VKontaktye orosz közösségi oldalon Gladkov kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők egy nap alatt negyvenszer lőtték a belgorodi régió lakott területeit, és 42 dróntámadást indítottak. Közlése szerint hét civil sebesült meg.

A járás – amelyből most a lakosokat evakuálják – a belgorodi régió északnyugati részén található. Központja, Krasznaja Jaruga mintegy 45 kilométerre van a kurszki régióban lévő Szudzsa városától, amelynek környékét augusztus 6-án érték el az Oroszországba behatoló ukrán egységek.

The Ukrainian military has published a video in which they remove the Russian flag from the "administrative building" in Daryin in Kursk Region – earlier it was reported that the AFU had occupied this settlement

The video was published by the fighters from the 225th Separate… pic.twitter.com/vi6Wdzpj21