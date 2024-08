Halálos adag metamfetamint találtak az ananászos cukorkának álcázott édességben – Gyerekek is kaptak belőle

Aucklandben négy ember került kórházba ételmérgezés gyanújával, amit egy cukorka hamisított változata okozott. Ananász ízűnek kellene lennie, de nagyon keserű, és halálos mennyiségű metamfetamin van benne. Miután a hatóság figyelmeztette a lakosságot, és a terméket visszavonta a boltokból, internetes piactéren is árultak belőle.

Illusztráció: 123rf.com

A kristálymet szagtalan, az íze viszont keserű, és ennek köszönhető, hogy időben kiderült, a diszkódrogból végzetes mennyiség van azokban az ananászos cukorkának tetsző pirulákban, melyek zacskós kiszerelésben kerültek egy aucklandi jótékonysági szervezet 428 ételcsomagjába. A rászorulók személyesen mentek be a pakkokért a City Mission székhelyére, és az első panaszos visszajelzést követően a szervezet egyik munkatársa is megkóstolt egyet belőlük. A bejelentő azt mondta, annyira keserű, hogy a gyerekei kiköpték, utána pedig furcsán érezték magukat, és az alkalmazottal is ez történt. Egy gyermek, egy kiskorú és a munkatárs ételmérgezés gyanújával került kórházba, később egy negyedik személy is ellátásra szorult; egyikük sincs súlyos állapotban – olvasható a Rendőrség honlapján.

A szervezet értesítette a rendőrséget, a hatóság elrendelte a termék bevizsgálását, és mindenféle formában próbálták elérni a jótékonysági ételcsomagok átvevőit. Az Auckland City Mission önkéntesei telefonáltak és ki is rajzottak, de a hajléktalan adományozottak feltalálásába járőrök is bekapcsolódtak.

„Nyolc kollegámmal kezdtünk el dolgozni a bűnügyön, amelyet kiemelten kezelünk. Jelen állás szerint eddig 29 darab, 100 százalékos tisztaságú, cukorka formájú metamfetaminpirulát azonosítottunk; ezek mind a kiosztott ételcsomagokban voltak. A törvényszéki szakértő összegzése alapján, egyetlen szem a szokványosnak mondható 10 milligrammos metamfetamin adag 300-szorosát, azaz 3 grammot tartalmaz, ami halálosnak mondható”

– közölte a sajtótájékoztatón Glenn Baldwin főnyomozó, és hozzátette, felvették a kapcsolatot a határőrséggel és az Interpollal. Elmondta, hogy az ismeretlen adományozó július közepén vitte be a szervezet székhelyére azt a dobozt, amelyben a bezacskózott metamfetaminos cukorkák voltak, és kérte a lakosságot, hogy tegyenek rendőrségi bejelentést, ha ezzel kapcsolatban lenne bármilyen információjuk.

A szakvélemény kiadását követően az új-zélandi tisztiorvosi szolgálat betiltotta a Rinda márkájú ananászos cukorkák forgalmazását, az üzletekbe kikerültek a figyelmeztetések. Mindenkit arra kérnek, vigye vissza, senkinek nem ajánlják, hogy fogyasszon belőle, és a szigetország többi jótékonysági szervezeteinél is folytatnak ellenőrzéseket.

A hírportálok természetesen azt is megírták, hogy 3 gramm 100 százalékos tisztaságú metamfetamin fekete piaci ára 1000 új-zélandi dollár, azaz 215 ezer forint, és nem sokkal később a nyomozók arra figyeltek fel, hogy internetes fórumon is árulnak cukorka formájú kristálymetet; egy férfival szemben már indítottak is eljárást.

„Csak feltételezni lehet, hogy egy balul sikerült csempészakció következtében kerülhettek kereskedelmi forgalomba álcázott csempészárut tartalmazó termékek”

– fejtegette Ben Birks Ang, a New Zealand Drug Foundation szóvivője, arra utalva, hogy a kristálymetcukorka erősen keserű íze a költséges ételmérgezés gyanúját kizárja. Azzal kapcsolatban nem adtak ki információt, hogy üzletekbe is került volna belőle, azt viszont közölték, hogy a valódi ananászos cukorkák gyártója, a malajziai Rinda Food Industries együttműködik az új-zélandi hatóságokkal.

„Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy csak eredeti, érintetetlen csomagolású élelmiszereket veszünk át az adományozóktól, és az ügyben érintett cukorka is ilyen formában jutott el hozzánk” – közölte Helen Robinson, az Auckland City Mission vezetője, és hangsúlyozta, munkatársaival együtt ledöbbent, amikor az életveszélyről értesült, ugyanakkor megnyugvással tölti el, hogy egészségkárosodás egyetlen esetben sem történt.