Pénteken az ukrán erők felrobbantottak egy hidat a dél-oroszországi Kurszki régióban található Szejm folyón, ami miatt a helyi hatóságok megkezdték a lakosság evakuálását.

Alekszej Szmirnov, a régió kormányzója közölte, hogy a Gluskovi járásban történt robbantás következtében mintegy 20 ezer embert telepítenek ki a térségből. Az ukrán hadsereg augusztus 6-án váratlanul hatolt be a Kurszki régióba, és azóta állításuk szerint több mint 1000 négyzetkilométernyi területet, valamint 82 települést foglaltak el – írja az MTI alapján az origo.hu

Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Putyin egyik befolyásos tanácsadója szerint a Nyugat és a NATO is részt vett az ukránok által indított váratlan támadásban, bár ezt Washington határozottan tagadja.

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az orosz erők több ukrán támadást is visszavertek a Kurszki frontvonal mentén. A műveletek során elfogott ukrán szabotőröknél amerikai és svéd gyártmányú fegyvereket találtak. Mihail Seremet orosz parlamenti képviselő szerint a nyugati támogatású ukrán offenzíva egy globális háború kitörésének veszélyét hordozza magában.

Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast.

At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it. pic.twitter.com/AwDGewyJ2R