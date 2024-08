Újabb fronton törhet ki háború – A fehérorosz sereg harmada néz farkasszemet az ukránokkal

A fehérorosz hadsereg harmada sorakozott fel az ukrán határon miután Ukrajna több mint 120 ezer katonát állomásoztat a térségben. Lukasenka is megszólalt az ügyben.

Fotó: AFP

Ukrajna több mint 120 ezer katonát állomásoztat a fehérorosz határon, Minszk ezért a hadsereg harmadát állította velük szembe a másik oldalon

– jelentette be vasárnap Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

A Reuters tudósítása szerint nem közölte, hogy pontosan hány emberről van szó, de a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (International Institute for Strategic Studies – IISS) 2022-es jelentése szerint a fehérorosz hadseregnek mintegy 48 ezer tagja van, a határőrség pedig 12 ezer fős – tájékoztat a Világgazdaság.

Látva az agresszív politikájukat, mi is a határ mellé telepítettük a saját csapatainkat

– nyilatkozta vasárnap a Rosszija 1 orosz állami televíziónak.

A fehérorosz-ukrán határ úgy alá van aknázva, mint még soha. Ilyen aknásítás mellett még nem volt háború. Most átkelni a határon csak nagyon nagy veszteségekkel lehetne (az ukrán erőknek)

– tette hozzá.

A Reuters megkereste az ügyben az ukránokat, de Kijev egyelőre nem reagált a kérésre. Szombaton azonban ukrán illetékesek azt mondták, hogy nem látják jelét fehérorosz csapatösszevonásoknak a közös határnál.

Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter egy nappal korábban úgy vélekedett, hogy nagy a valószínűsége katonai provokációnak Ukrajna részéről, és a helyzet a közös határon „továbbra is feszült.

A fehérorosz elnök az interjúban beszélt az ukránok kurszki támadásáról is. Szerinte a kijevi vezetés a művelettel emelte a tétet, előnyösebb tárgyalási helyzetet remél ettől a tárgyalások esetleges megindulásakor, most azonban ez a taktika nem vált be.

„Felmerül azonban a kérdés: ebben és az ehhez hasonló helyzetekben, ki ülne le velük tárgyalni? Ezért a tétet emelni helytelen, ez nem az a helyzet” – mondta az MTI tudósítása szerint.

A veszély abban áll, hogy egy ilyen eszkaláció Ukrajna részéről kísérlet lehet arra, hogy Oroszországtól aszimmetrikus választ provokáljon ki. Tegyük fel nukleáris fegyverek bevetését. Pontosan tudom, hogy Ukrajnában nagyon örülnének annak, ha Oroszország vagy mi taktikai atomfegyvert használnánk. Boldogok lennének. Mert akkor bizony aligha maradnának szövetségeseink. Egyáltalán nem maradnának még velünk együtt érző országok sem

– mondta.

Lukasenka beszélt arról is, hogy Moszkva és Minszk látja a veszélyét nyugati országok katonai egységei közvetlen beavatkozásának Ukrajnában.

Meggyőződés azonban, hogy az orosz hadsereg „ki fogja söpörni” az ukrán alakulatokat a Kurszki területről.