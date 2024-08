Égett minden – Egy szupercella mentette meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét

A mediterrán térségben több helyen is erdő- és bozóttüzek pusztítanak. A lángok épületeket is veszélyeztetnek és például Horvátországban, Dalmáciában a magyarok által is kedvelt helyeken a nyaralók életét is megkeserítik.

Az ATV Híradó számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben brutális hőség tombolt Horvátországban. Több régióban is a tűzoltóknak hatalmas erdőtüzekkel kellett megküzdeniük.

Csütörtökön Zadar külterületén gyulladt meg az aljnövényzet és az erdő. Órákon keresztül több tűzoltó repülőgép próbálta meg eloltani a hatalmas zöld területen tomboló tüzet.

Zadar fölött jól látszottak a fekete füst felhők vasárnap délután és este. Zaton és Zadar közötti erdős terület egyes részei teljesen a tűz martalékává váltak. A repülőgépek az Adriából merték a vizet és azt permetezték szét az égő füstölgő területen.

A fenséges Adria Fotó: 123rf.com

Nemcsak Zadar de Split és Dubrovnik környékén is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak mert ott is több helyen erdőtüzek pusztítottak.

Közben egy hatalmas szupercella érte el az Adria középső részét, így a zadari tűz oltásában nagy segítségére volt a lánglovagoknak a hatalmas zápor, néhol zivatar. A helyi szakemberek szerint a hirtelen jött vasárnapi lehűlés igy az eső több 100 hektár erdőt mentett meg a környéken.