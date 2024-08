Nézettségi rekord – Újra tarol a Mónika-show, pedig egy évtizede nincs új epizód

A Mónika Show a legnézettebb műsor Dunaszerdahelyen és a környező településeken, de a Heti hetes is tarol.

Az elmúlt napokban több óriásplakát is megjelent bizonyos szlovákiai magyarlakta városokban, amelyeken az áll, hogy a Mónika Show a legnézettebb műsor a településen, ami már csak azért is meglepő, mert a műsor már jóval több, mint tíz éve véget ért. Új részei tehát nincsenek, az archív adásokat viszont azóta is rendre programra tűzik, a UPC szerint pedig igencsak nagy népszerűségnek örvendenek – írta a legolvasottabb magyar nyelvű szlovákiai portál, a Paremeter.sk

Családi drámák, szerelmi történetek, verekedések, balhék és rekordnézettség. A Mónika show az RTL Klub egyik ikonikus műsora volt, kilenc évig tarolt nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli magyar tévénézők körében is.

A műsor annak idején nagyot ment a délutáni sávban. olykor több mint negyvenszázalékos nézettségi arányokat hozott a teljes lakosság körében, ami azt jelenti, hogy közel másfél millió magyarországit szögezett a képernyők elé délutánonként

Ami viszont a leginkább meglepő, az az, hogy 14 évvel azt követően is tarol a Mónika Show, hogy leálltak a műsorgyártással, ezt állítják legalábbis a szlovákiai UPC óriásplakátjai, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg több magyarlakta városban.

Erdélyi Mónika, a show sztárja Fotó: Facebook/Erdélyi Mónika

A telekommunikációs cég óriásplakátjai Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban, Rozsnyón, Szepsin és Párkányban is megjelentek, mindegyiken a Mónika Show szerepel, mint TOP magyar TV műsor.

A portál érdeklődött a vállalatnál, hogy valóban igaz-e, amit a plakátokon állítanak, és mire alapozzák mindezt, vagy csak épp reklámfogásról van-e szó.

Jaroslav Kolár, a UPC Broadband Slovakia kommunikációs menedzsere azt közölte, hogy az állításaik egy felmérésen alapszanak, amelynek keretében arról kérdezték az embereket, hogy melyek az általuk leginkább kedvelt televíziós programok, emellett pedig a hálózatukon mért nézettségi adatok is megerősítették az eredményt. Itt azokat a háztartásokat tudták figyelembe venni, ahol a UPC televíziós szolgáltatását használják.

„A Mónika Show a legnépszerűbb és legnézettebb műsor, illetve talk show az összes említett városban. Ezt szorosan követi a Fábry Show és harmadik helyen a Heti Hetes”

– nyilatkozta a szóvivő.

Az utóbbi két műsor népszerűsége ugyancsak viszonylag meglepő, hiszen akárcsak a Mónika Shownak, a Fábry Shownak és a Heti Hetesnek sincsenek már hosszú évek óta új részei, csupán az ismétléseket vetítik.