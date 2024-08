Zelenszkij nagy bejelentése: nemcsak területet foglaltak, hanem hadifoglyokat is ejtettek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kurszki terület közelében, Szumi megyében tett látogatást, ahol találkozott Olekszandr Szirkszkij katonai főparancsnokkal.

Az ukrán államfő a találkozóról készült videót megosztotta az X közösségi oldalon, és bejelentette, hogy az ukrán csapatok újabb orosz települést foglaltak el a Kurszki területen – írja a reuters alapján a portfolio.hu

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a Kurszki területen zajló ukrán offenzíva eredményeként nemcsak területeket foglaltak vissza, hanem újabb orosz hadifoglyokat is ejtettek, akiket később ukrán hadifoglyokra cserélhetnek. Emellett elmondta, hogy az offenzíva kezdete óta Szumi megyében csökkent az orosz tüzérségi támadások száma, ami a civil áldozatok számának csökkenéséhez is hozzájárult.

Forrás: X

A Kurszki támadással kapcsolatban Rusztem Umerov védelmi miniszter korábban arról tájékoztatott egy amerikai kongresszusi küldöttséget, hogy az ukrán hadsereg célja az orosz tüzérségi támadások elhárítása és az ukrán települések védelme.

Zelenszkij a donbaszi frontvonalon zajló harcokról is beszámolt, különösen Toreck és Pokrovsz környékén, ahol az orosz erők jelenleg a leghevesebb támadásokat indítják.

I visited the border area of the Sumy region and held a meeting with Commander-in-Chief Syrskyi and the Head of the Sumy Regional Military Administration.

The Commander-in-Chief reported on the operational situation across all active combat zones, with a particular focus on the… pic.twitter.com/GvaCEAUBBj