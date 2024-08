Évtizedes hanyagság miatt ilyen súlyos a majomhimlő járvány a szakértő szerint

Dimie Ogoina, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője kijelentette: a nemzetközi közösség évtizedek óta tartó hanyagsága vezetett ahhoz, hogy Afrikában a majomhimlő új, a korábbiakhoz képest könnyebben terjedő variánsa ütötte fel a fejét olyan országokban, amelyeknek nagyon kevés erőforrásuk van arra, hogy megfékezzék a vírus terjedését.

Fotó: 123rf.com

A Pénzcentrum információi szerint Ogoina a virtuális sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a majomhimlő évekig észrevétlenül terjedt Nigériában és más afrikai országokban, mielőtt 2022-ben világszintű járványt váltott volna ki több mint 70 országban.

A szakértő szerint a jelenlegi afrikai helyzet jelentősen eltér a 2022-es járvány kezdetétől. Jelenleg a majomhimlő Afrikában szexuális úton, szoros érintkezéssel gyermekek között, valamint várandós nők körében terjed. Bár az 50 év felettiek többsége rendelkezik himlő elleni védőoltással, amely részben védelmet nyújt a majomhimlő ellen is, Afrika túlnyomórészt fiatal lakossága nincs oltva.

A majomhimlő vírusai a fekete himlőt okozó vírusok családjába tartoznak, de általában enyhébb tüneteket okoznak, mint például lázat és izomfájdalmat, súlyosabb esetekben pedig hólyagos kiütéseket a bőrön, különösen az arcon, a kezeken, a mellkason és a nemi szervek környékén. A WHO augusztus közepén nemzetközi egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a vírus új változatának afrikai terjedése miatt.

Az Afrikai Betegségmegelőző Központ (ACDC) jelentése szerint eddig több mint 22 800 fertőzést és 622 halálesetet regisztráltak a kontinensen. Az elmúlt héten az új fertőzések száma 200%-kal nőtt. A legtöbb esetet és halálesetet a Kongói Demokratikus Köztársaságból jelentették, ahol a vírus főként a 15 év alatti gyermekeket fertőzi meg. Az alacsony diagnosztikai kapacitás és az erőforráshiány jelentős akadályokat gördít a vírus terjedésének megállítása elé. Az új, gyorsabban terjedő variánst eddig Kongón kívül négy másik afrikai országban és Svédországban azonosították.

Ogoina sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy bár a majomhimlő már 54 éve jelen van, a nemzetközi közösség csak most kezd komolyan foglalkozni a betegség kezelésével. A szakértők szerint az ebolajárványok megfékezésére kidolgozott stratégiák hasznosak lehetnek a majomhimlő elleni védekezésben is, mivel valószínűleg csak korlátozott mennyiségű oltóanyag áll majd rendelkezésre. Becslések szerint Afrikának körülbelül 10 millió dózis vakcinára lenne szüksége, de várhatóan csak körülbelül 500 ezer dózis érkezik majd, és az is kérdéses, hogy mikor.