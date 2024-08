Komolyan kiakadt az ABBA Donald Trumpra – Ez az oka

Az ABBA svéd popegyüttes kiadói, a Universal Music és a Polar Music International felszólították Donald Trump amerikai elnökjelöltet, hogy azonnal hagyja abba az ABBA dalainak használatát kampányrendezvényein, mivel erre semmilyen engedélyt nem adtak.

Fotó: AFP

Az ABBA kiadói, a Universal Music és a Polar Music International, arra kérték Donald Trump amerikai elnökjelölt kampánycsapatát, hogy ne használják fel az együttes dalait a kampányeseményeken.

Helyszíni tudósítások szerint egy minnesotai nagygyűlésen az ABBA The Winner takes it all, Money, money, money és Dancing queen című slágere is felcsendült, de a kiadók közölték, hogy erre a kampánystáb nem kért és nem is kapott engedélyt. Az államban jelentős svéd gyökerű közösség él. A Svenska Dagbladet című svéd napilap számolt be arról, hogy a kampánygyűlésén a popegyüttes számaiból készített több mint tízperces videoklipet is levetítettek – írja az ATV.

Az ABBA tagjaival közösen felfigyeltünk arra, hogy napvilágot láttak olyan felvételek, amelyeken az ABBA zenéje hallható Trump-rendezvényeken, ezért azt kértük, hogy a dalok használatát haladéktalanul hagyják abba és a felvételeket távolítsák el

- írta a Universal Music.

Az ABBA maga nem fűzött további megjegyzést az ügyhöz, de a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy teljes mértékben egyetértenek a Universal Music nyilatkozatával.

Az elmúlt években nem az ABBA volt az egyetlen előadó, aki kifogásolta dalaik használatát Trump kampányrendezvényein. Többek között a néhai Tom Petty, a brit énekesnő Adele, valamint az amerikai R.E.M. is tiltakozott emiatt. Pár héttel ezelőtt pedig Céline Dion kanadai énekesnő és kiadója is nyilvánosan jelezte, hogy engedély nélkül használták fel egyik dalát a kampányban.