Agyvelőgyulladást okoz a terjedő nyugat-nílusi vírus

Spanyolország déli részén szinte futótűzként terjed a nyugat-nílusi vírus. A kór elsősorban madarakban fordul elő, de szúnyogcsípéssel emberekre is állatokra is átkerülhet. Andalúzia régióban már öt ember vesztette életét a betegség következtében.

Fotó: 123rf.com

Spanyolország déli részén, Andalúziában riadalmat okoz a nyugat-nílusi vírus gyors terjedése. A betegség által okozott halálesetek száma már eléri az ötöt és a fertőzöttek száma is folyamatosan nő – írja Nuus.hu.

A nyugat-nílusi vírus elsősorban madarakban fordul elő, de szúnyogcsípéssel emberekre és állatokra is átkerülhet. A betegség többségében enyhe tünetekkel jár, vagy akár tünetmentesen is lezajlik. Azonban idősebb embereknél és legyengült immunrendszerű egyéneknél súlyos szövődményeket is okozhat, beleértve az agyvelőgyulladást is.

