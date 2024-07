Orbán Viktor jobbkeze így reagált a botrányos olimpiai megnyitóra

Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója is felháborodott a párizsi olimpia megnyitó botrányos jelenetén. Az igazgató szerint Madách Imre: Az ember tragédiája londoni színében botrányos műsorokkal szórakoztatják a nagyérdeműt.

Orbán Balázs Facebook-oldalán fakadt ki a londoni olimpia megnyitójára:

– írta Orbán Balázs az ötkarikás játékok múlt pénteki, sokakat megbotránkoztató megnyitójával kapcsolatban a Facebook-oldalán

A miniszterelnök politikai igazgatója is hangot adott nemtetszésének a párizsi olimpia botrányosra sikerült utolsó vacsorás jelenete kapcsán.

- szögezte le. Szerinte az előadás láttán hüledező Ádámnak Lucifer – a maga gúnyos módján – még meg is dicséri a műsort: „E bacchanális tűz felgerjedése, / Mely minden arcra rózsa-árt idéz, / Mint dőre képzet a nyomor fölé, / Hát nem dicső ez?” Ádám persze nem tartja dicsőségesnek a látottakat.

- írta Orbán Balázs, hozzátéve, az olimpiai játékok megnyitója hagyományosan az a műfaj, amelyben minden nemzet megmutathatja magát. Kiderül belőle a világnak, hogy kik ők, mit gondolnak, mik az értékeik, és mit adnak a nagy egésznek.

– hangsúlyozta a politikus.

Orbán Balázs ugyanakkor kiemelte, egy veszély van csak: az, hogy amit pénteken láttunk, nemcsak egyszeri jelenség, hanem a mostani liberális nyugati világ programja.

„Azt akarják ugyanis, hogy mi, magyarok is így éljünk, illetőleg az új eszmék embereként mindenki így éljen. Aki kételkedik ebben, nézze meg, hogy minek az érdekében gyakorolnak forintosítható mértékű nyomást az Európai Unió és annak társszervei Magyarországra, legfőképp a gyermekvédelmi törvény és a migrációellenes intézkedések miatt. Nem ok nélkül. Innen nézve érthető, Magyarországon miért követelik többen, hogy a nyitóünnepségre kerüljön 18-as karika. De a magyarok döntő többsége törvényi figyelmeztetés nélkül is a józan ész talaján áll. Nekünk a magyarság, a nemzethez tartozás a program, közös gyarapodásunk programja – nem pedig az a giccs, amit a tévében láttunk. Éppen ezért viszolyogva fordul el a párizsi falansztertől és ettől a penetráns liberális dekadenciától. Ezzel is bizonyítva, hogy még él nemzet e hazán."