Kegyetenül dühbe gurult Vujity Tvrtko – Egy írónő is támogatta ebben

Vujity Trvtko felháborodott azon, hogy miként írnak a sportolónőkról. Péterfy-Novák Éva írónő megköszönte az írást.

Vujity Tvrtko dörgedelemes posztot írt arról, hogy szerinte mennyire szexista írások jelennek meg a olimpia kapcsán. Mint fogalmazott: A nő nem tárgy!!!

Az egyik nagyon nagy elérésű oldal fényképes bejegyzést tett közzé vívónőnkről, aki jelenleg az olimpián képviseli hazánkat és nemzetünket. Sportolónk nagyon szép hölgy. Emellett – olimpiai idején talán ez a lehető legfontosabb- évekig becsülettel készült, harcolt és küzdött azért, hogy kvótát szerezzen, mindannyiunk nagy örömére.

Lesújtó volt olvasni a TÖMEGES hozzászólásokat, amelyekben emberek azt ecsetelik, hogy "én is szúrnám", "velem is eljuthatna a csúcsra", "egész nap kardoznék vele", "nálam döntős, úgyhogy már dönteném is"... stb. Vannak ezeknél sokkal vulgárisabb üzenetek is, azokat részleteikben sem idézem!

Nem először és nem is másodszor írok erről, s nem is tudom, hogy reménykedhetem-e egyáltalán abban, hogy utoljára?! Korábban már sok konkrétumot említettem...

Sokszoros olimpiai és világbajnok büszkeségünk a múltban közzétett egy fotót, amelyen az látszik, hogy nyaral, pihen, boldog. Megérdemelte a pihenést!

Az egyik nagy elérésű sajtótermék(!!!) a következő címmel írt cikket a BAJNOK FaceBook-bejegyzéséből:

“X.Y. bevállalta: összenyomta a melleit, és óriási dekoltázzsal ajándékozott meg minket – képek”.

(A bajnoknő nevet én vettem ki a címből, mert másodlagos szégyenérzetem nem engedi, hogy ezen a fórumon “reklámozzam” a szégyent).

Vujity err reagál úgy:

ELÉG! Elég a lányok, asszonyok, nők tárgyiasításából! Egy NŐ nem egy fenék, nem egy mell vagy nemi szerv! Egy nőnek kijár az érzékenység, a NŐI, az EMBERI MÉLTÓSÁG! Nem lehet ezt a méltóságot ócska haszonra, pillanatnyi kattintásszámra váltani. Egy EMBER méltósága ennél többet kell, hogy érjen, s ebben hatalmas az újságírók felelőssége (is)! (Csak összehasonlításként: hány olyan cikket olvasunk, hogy férfi sportolónknak “duzzad a gatyája” stb…?!) Az is ízléstelen lenne, de olyan NINCS is! Arról nem születnek cikkek tömegei.

A fenti példák -többek között- azt is mutatják, hogy ha BAJNOKUNKKAL, nemzeti büszkeségünkkel, nagyszerű sportolónőinkkel ezt megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. Ahogy nem kimutatható, hogy a sajtóban folyamatosan megjelenő bántás, mocskolódás, támadás, lejáratás és feszültség megjelenik-e egy családon belüli pofonban vagy egy közlekedési szituáció "elintézésében", esetleg egy közéleti vita "lezárásában", ahogy ez a napokban történt; ugyanígy nem kimutatható az sem, hogy a sajtóban (is) teret nyert folyamatos szexizmus, a női méltóságot sértő címek és "kattintásbarát" otrombaságok milyen mértékben felelősek a vívónőnket "megszúrni, megdönteni, csúcsra juttatni" vágyó alpári reakciókban – folytatta az ismert riporter és író.

Szerinte: