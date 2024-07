Nőnek vallja magát a férfi bokszoló, ezért női versenyzővel küzd az olimpián – Ez lenne a fair play?

Hihetetlen, mik meg nem történnek az idei olimpián. Az olasz klasszis női bokszoló, Angela Carini egy magát nőnek valló férfivel kénytelen ringbe lépni.

Angela Carini először akkor került fókuszba, mikor 2021-es tokiói olimpiai debütálása után néhány nappal elveszítette az édesapját. Amikor pedig kiderült, hogy a párizsi világversenyre is kijutott, győzelmét az apjának ajánlotta fel.

Akkor úgy fogalmazott, „vérrel a szememben küzdöttem, mert mindenáron ezt a győzelmet akartam. Csak az apámért

- idézte a sportolót Die Weltwoche újság alapján a Mandiner.

Az olasz versenyző előtt viszont újabb különös megmérettetés áll, ugyanis csütörtökön az algír Imane Khelif ellen lép szorítóba Párizsban, aki magát nőnek vallja, ám férfi.

Khelifet az ökölvívó-világbajnokságon kizárták, mert a DNS-teszt egyértelműen XY kromoszómákat mutatott ki. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit is enged a női bokszversenyen elindulni. Khelif mellett a tajvani Lin Yu-ting is a női mezőnyben indul, bár a DNS-tesztje alapján utóbbi olimpikon is férfi.

A Die Weltwoche arra is kitért, hogy az internetes kommentelők jelentős része azon a véleményen van, hogy

Carininek és a többi női bokszolónak bojkottálnia kellene a versenyt.

A nők álmait teszik szándékosan tönkre.

Schunke cikkében hangsúlyozta, hogy nemcsak a súlyos sérülések miatt annak most sokan felháborodva. „Itt arról van szó, hogy a nők álmait szándékosan tönkreteszik annak érdekében, hogy megerősítsék az egyes férfiak torz önképét. (...) Kívülről nézve lehet, hogy mosolyogni fogunk ezen a színházon, de a női sportolók számára sok minden forog kockán” – fogalmazott a lap.