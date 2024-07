Tízszer hányt a kanadai triatlonos, olyan gusztustalan volt a Szajna vize – videó

Tízszer hányt a kanadai triatlonos, miután úszott a Szajna fekáliás vizében.

Fotó: Loic VENANCE / AFP

Alex Yee, a britek triatlonosa aranyérmet nyert a párizsi olimpián a férfiak szerda délelőtti versenyében. Azonban a hírek mégsem róla szólnak, hanem a kilencedik helyen végző Tyler Mislawchukról, aki élő adásban hányta el magát a Szajna fekáliás vize miatt – írja az Origo.

A kanadai versenyzőt elképesztően megviselte, hogy a fekáliás Szajnában kellett úsznia, majd miután kijött a vízből, élő adásban hányta el magát.

– mondta a kilencedik helyen végző kanadai, aki az instagram-oldalán megjegyezte, hogy ha a versenyzők egészsége fontos lett volna a szervezőknek, akkor ezt a versenyt már régen más helyre költöztették volna.

Amazing Gold Medal Triathlon performance by Alex Yee at #Paris2024 Everything given, not least by the #Canadian athlete Mislawchuk #GOLD pic.twitter.com/JKbhnC8JOe