Az MMA-harcosok is elítélték a párizsi olimpia megnyitóját – Kemény véleményt fogalmaztak meg

A jelenleg is zajló párizsi olimpia megnyitó nemcsak az átlag emberek vagy épp a mélyen hívők körében váltott ki ellenérzéseket. Az UFC nagyágyúi, komoly MMA harcosok is keményen beleálltak az ünnepségbe – nem fogták vissza magukat.

Illusztráció: 123rf.com

A küzdősportok világának számos prominens tagja, köztük Islam Makhachev és Ryan Garcia is élesen méltatták a párizsi olimpia megnyitóját.

Az ünnepségen látszólag Leonardo da Vinci híres festményének, az Utolsó vacsorának paródiáját láthattuk drag queenek és táncosok előadásában. A műsor egy pontján egy kékre festett, csillogó énekesnő volt a középpontban.

Míg sokan azt vallják, a műsor az önkifejezést ünnepli, és megkérdőjelezi a hagyományos nemi felosztásokat, többek szerint a nyitóünnepség látványvilága nem volt méltó az olimpia konzervatív értékrendjéhez.

A felháborodás végigsöpört a világon, számos helyen és módon nyilvánítottak az emberek véleményt. Nem csoda, hogy az UFC bajnokai sem maradhattak ki.

A könnyűsúlyú bajnok, Islam Makhachev ezt írta:

A párizsi játék szégyen és sötét folt az olimpiák történetében. Vissza kell hoznunk Oroszországba, és megjavítani az egészet!

Paris Games is a shame and dark stain on Olympic movement. We should bring it back to Russia again, to fix everything. https://t.co/qczVN25hir — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) July 27, 2024

A korábbi UFC középsúlyú bajnok, Sean Strickland így vélekedett:

Nem tudom, [miért] mindenki ideges az olimpián. Mindannyian tudjuk, hogy Franciaország szeret térdre ereszkedni...

I don't know everyone is upset with the Olympics. We all know France loves getting on their knees.... — Sean Strickland (@SStricklandMMA) July 27, 2024

Andrew Tate így írt a megnyitótól:

Az Olimpia nem a kemény munkáról és a fegyelemről szól? Ez még csak nem is aktuális? A Nyugat soha nem hagy ki egy lehetőséget sem, hogy bizonyítsa, hogy meleg. Minden kulturális eseményen. (...) Semmit sem promotálnak olyan erőteljesen, mint a homoszexualitást.

Olympic opening ceremony. Isnt the Olympics about hard work and discipline? This isnt even topical? The west never misses a chance to prove theyre gay. Every cultural event. You name it. "We are SO GAY!" They do not promote anything as hard as they promote homosexuality. pic.twitter.com/yjoW0V4YDh — Andrew Tate (@Cobratate) July 26, 2024

Usman Kamaru pedig egy videót posztolt, amiben egyszerre látható a 2014-es orosz és a 2024-es francia olimpiai megnyitó: