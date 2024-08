A ringben zokogva adta fel a meccset az olasz női bokszoló, akinek férfi ellenféllel kellett megküzdenie

Angela Carini olasz női bokszoló 46 másodperc után adta fel a bokszmeccset, amelyet Imane Khelif ellen vívott. Khelif részvétele az olimpián komoly vitákat robbantott, ugyanis a versenyző bár férfi, nőnek vallja magát, így engedélyezték, hogy nőként versenyezzen.

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Mint korábban a Propeller is beszámolt róla, Angela Carini olasz bokszoló az algír Imane Khelif ellen kellett, hogy szorítóba lépjen ma az olimpián.

Korábban Khelifet az ökölvívó-világbajnokságon kizárták, mert a DNS-teszt egyértelműen XY kromoszómákat mutatott ki. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit is enged a női bokszversenyen elindulni. Khelif mellett a tajvani Lin Yu-ting is a női mezőnyben indul, bár a DNS-tesztje alapján utóbbi olimpikon is férfi.

Amikor a hír szárnyra kelt, számos kommentelő azon az állásponton volt, hogy Carininek bojkottálnia kellene a versenyt, illetve, hogy nem helyes, amiért férfi ellenfelet kap, még akkor sem, ha Khelif nőnek vallja magát.

Carini végül ringbe szállt Khelif ellen, azonban ellenfele kétszer is keményen megütötte, majd az olasz versenyző a sarkába vonult, végül feladta a mérkőzést és a ringben térdre rogyva fakadt sírva.

Azért mentem a ringbe, hogy harcoljak

- mondta Carini az ANSA olasz hírügynökség szerint.

Nem adtam fel, de egy ütés túlságosan fájt, ezért azt mondtam, elég volt. Emelt fővel távozom

