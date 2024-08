Hámori Luca következő, biológiailag férfi ellenfeléről: "Ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném"

Hámori Luca ökölvívónak kell szembenéznie a korábban kizárt Imane Kheliffel, akit annak ellenére engednek az olimpián nőkkel szemben versenyezni, hogy XY kromoszómája van.

Hámori Anna Luca az ausztrál Marissa Williamson elleni küzdelemben, a női ökölvívók 66 kilogrammos súlycsoportjának nyolcaddöntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián az Észak-párizsi Arénában 2024. augusztus 1-jén – Fotó: MTI/Illyés Tibor

Imane Kheliffel a mai mérkőzések során az olasz Angela Carini küzdött, aki 46 másodperc után adta fel a versenyt.

Korábban Khelifet az ökölvívó-világbajnokságon kizárták, mert a DNS-teszt egyértelműen XY kromoszómákat mutatott ki. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit is enged a női bokszversenyen elindulni. Khelif mellett a tajvani Lin Yu-ting is a női mezőnyben indul, bár a DNS-tesztje alapján utóbbi olimpikon is férfi.

Most Hámori Lucán a sor, hogy a következő körben a világbajnoki ezüstérmes algériai Imane Heliffel küzdjön meg szombat délután.

Ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha engedték itt indulni, akkor biztosan tudják, hogy nő. Mindenesetre ez az egész csak még értékesebbé tenné azt, ha legyőzném. Erre készülök

- jelentette ki Hámori Luca, aki a Nemzeti Sportnak úgy nyilatkozott: