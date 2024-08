Megfejtették Milák Kristóf titkát – Ebben áll a sikere

Sós Csaba az úszók szövetségi kapitánya, edző és egyetemi tanár azt állítja: Milákhoz képest gyakorlatilag mindenki másodosztályú pillangóúszó. hiszen olyan egyedi, kiváló technikája van.

A szövetségi kapitány nyilatkozatát az Index közölte.

„Örülök Kristóf aranyérmének. (...) ő a harmadik magyar úszó, aki két egymást követő olimpián tudott nyerni, ezzel Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás mellé emelkedett” – kezdte értékelését a kapitány.

„Most már 31 olimpiai bajnokunk van Hubival, és ha megnézzük, hogy mennyire más úton jutott el a csúcsra akár Hosszú Katinka, akár Kós, akár Milák, az kijelenthető, hogy a magyar rendszer a világon a legrugalmasabb.”

Sós Csaba nem beszélt Milákkal, sem a verseny előtt, sem a verseny után. Beszélni eddig is akkor beszéltem vele, amikor akart. Ha szeretne, most is tud velem” – mondta a kapitány.

Világszám, ahogy úszik, ilyet még nem láttam. Ha kielemeznénk, arra a következtetésre jutnánk, hogy hozzá képest gyakorlatilag mindenki másodosztályú pillangóúszó. Olyan egyedi, kiváló technikája van, tényleg nem láttam még ilyet, illetve de, mert én még láttam Tumpek Györgyöt úszni

– nyilatkozta Sós.

Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án. MTI/Kovács Tamás

„Én sem tudok sokat, nem tudom, hogy készült, egyszer majd valószínűleg ez is kiderül, és akkor majd lehet elemezni. Lehet, hogy van egy módszer, egy szisztéma, amit felállított magának, de nem szeretnék belemenni a találgatásokba úgy, hogy csak az én oldalamat ismerem, abból viszont nem következett volna az, amit láttam. De megcsinálta, és ahogy Kemény Dénes mondta, fel kell nézni az eredményjelzőre, és az van, ami ott van, a többi csak duma” – mondta, hozzátéve, hogy az olimpián elért két arany, egy ezüst a magyar úszás átlagánál jobb eredmény, így összességében elégedett a párizsi szerepléssel.