A már biztos negyeddöntős magyar férfi vízilabda-válogatott magabiztos, 17-13-as győzelmet aratott a címvédő szerb csapat felett a párizsi olimpiai csoportküzdelmeinek hétfői zárófordulójában.

Jansik Szilárd (b) a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Magyarország – Szerbia mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 5-én. MTI/Kovács Tamás

Varga Zsolt együttese az első negyedben még kétgólos hátrányban volt (2-4), onnantól kezdve azonban a játék minden elemében felülmúlta ősi riválisát, a második játékrészében hét, a harmadikban hat gólt szerezve. A magyar csapat ezzel a B csoport harmadik helyén végzett, a szerdai negyeddöntőben az olasz, horvát, görög, amerikai négyes valamelyikével találkozik majd.

Eredmény:

férfi vízilabda, B csoport, 5. (utolsó) forduló:

Magyarország-Szerbia 17-13 (2-4, 7-3, 6-2, 2-4)

gólszerzők: Fekete, Zalánki 4-4, Vámos, Varga Dé. 2-2, Nagy, Manhercz, Jansik Sz., Vigvári Vi., Molnár 1-1, illetve Mandic 5, Cuk 3, Vico 2, S. Rasovic, Jaksic, Dedovic 1-1

Magyarország:

Vogel Soma – Zalánki Gergő, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Varga Dénes, Manhercz Krisztián, Molnár Erik – cserék: Vámos Márton, Nagy Ádám, Vigvári Vince, Fekete Gergő, Hárai Balázs, Báynyai Márk

Az "örökrangadón" a csoport harmadik helye volt a tét. A férfiak csoportküzdelmeinek zárófordulójára a csapatok már átköltöztek a több mint 15 ezer néző befogadására alkalmas Paris La Défense Arénába, amely vasárnapig az úszóversenyek otthona volt.

Bő másfél órával a kezdés előtt a párizsi üzleti negyedben felhúzott óriási létesítményt – amely a Racing 92 nevű rögbicsapat otthona is – körülvevő utcákat ellepték a piros-fehér-zöld zászlókkal érkező magyar szurkolók, többen is kizárólag erre a mérkőzésre éreztek a francia fővárosba.

A két csapat idén már két világversenyen is találkozott egymással, januárban, a horvátországi Európa-bajnokságon a megfiatalított magyar válogatott a negyeddöntőben ötméteresekkel diadalmaskodott, februárban, a dohai világbajnokságon, már a legnagyobb sztárokkal a soraiban az 5-8. helyért rendezett rájátszás első körében azonban 11-10-re kikapott.

Mindkét oldalon a kapusok játszották a főszerepet az első percekben, majd egy kontra ítélet után Fekete egy az egyben találta magát a szerb hálóőrrel és nem is hibázta el a ziccert. A szerbek fórjánál Vogel újabb bravúrt mutatott be, de Cuk akcióból bődületesen nagy gólt ragasztott a bal felsőbe. A korábban Egerben és Szolnokon is megforduló Cuknak megjött az önbizalma és egy perc múlva újra a hálóba lőtt, Vámos azonban emberelőnyben szintén eredményes volt. Zalánki kettős hátrányban kis híján labdát szerzett, végül azonban mégis Mandicnál kötött ki a játékszer, az FTC Bajnokok Ligája-győztes játékosa pedig nem hibázott. A magyar fór kimaradt – Angyallal szemben fújtak kontrát –, a szerbek belőtték a magukét, a lefújás pillanatában pedig még Zalánki próbálkozhatott előnyben, de lövését védte Filipovic (2-4).

Fekete szép egyéni megmozdulása révén magyar akciógóllal indult a második felvonás, majd Angyal gyönyörű tiszta labdaszerzése után már az egyenlítésért támadhatott a csapat, Zalánki pedig távolról, újfent egyenlő létszámnál talált be. A szerbek percekig még csak fórt sem tudtak kiharcolni, Nagy Ádám pedig sorozatban megszerezte a harmadik akciógólt is, amikor pedig a rivális hosszú idő után előnybe került, akkor Vámos labdát szerzett, a lefordulásból pedig Manhercz talált be. Varga Zsolt tanítványai kevesebb, mint öt perc alatt kétgólos hátrányból kétgólos előnyt dolgoztak ki. Mandic ötméteresből törte meg a szerbek rossz sorozatát, Rasovic pedig lefordulásból egyenlített. Az olimpiai bajnok Varga Dénes parádés csuklóval lőtte ki a bal felsőt – újabb akciógól –, de a túloldalon Mandic is megmutatta, miért választották meg többek között az idei BL négyes döntőjének legértékesebb játékosává. A 2023-as év legjobb férfi vízilabdázója, Zalánki is betalált, ezúttal középről fórból zúdította a labdát a hálóba, majd Varga Dénes vette észre, hogy a szerb hálóőr a félidőre készülve már kitempózott kapuja elől, a 37 éves klasszis pedig hanyag mozdulattal a hálóba emelt (9-7).

A harmadik negyed is Fekete-góllal indult, ezúttal centerből csavart a hálóba és először lépett el hárommal a magyar csapat. Kettős előnyben Jansik emelkedett ki a falban, és húzott a hálóba, majd a kivédekezett szerb fór után Vámos második lövése is utat talált a rivális hálójába. A szerbek még időkérés után sem tudták gólra váltani a fórt, Varga Dénes fülelte le a passzt, végül egy lefordulás után tudtak újra betalálni. Varga Zsolt időt kért az előny megjátszása előtt, a megbeszélés után pedig Zalánki állította vissza az ötgólos különbséget. Vigvári is feliratkozott a gólszerzők közé, az előző évben junior és felnőtt világbajnoki címet nyerő fiatal játékos egy szép beúszás után húzta a labdát a hálóba. A szerbek fórból kozmetikáztak a különbségen, Fekete azonban azonnal válaszolt szintén előnyből.

A záró nyolc percben először a szerbek találtak be, de Zalánki azonnal válaszolt. Dedovic fórból szerzett gólt, ekkor már az olimpiai újonc Bányai Márk tempózott a magyar kapu előtt, a fiatal hálóőrnek Mandic is "bemutatkozott". A magyarok lefordultak, a szerbek lemaradtak, Molnár pedig szép gólt lőtt, majd a rivális ötösből szépített, az utolsó két percben pedig már nem változott az eredmény.