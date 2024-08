Megkoronázták Hámori Luca interszexuális ellenfelét – Királyi díszben parádézott

Imane Khelif jelenléte az olimpián igazán nagy port kavart, mivel az interszexuális sportoló női mezőnyben való indulását rengetegen elítélték. A helyzet akkor csúcsosodott ki, mikor kiderült, a magyar bokszoló, Hámori Luca ellenfele lesz. Most újabb meglepetésekkel szolgál az algír sportoló.

Fotó: AFP

Korábban a Propeller is megírta, hogy Khelifet az ökölvívó-világbajnokságon kizárták, mert a DNS-teszt egyértelműen XY kromoszómákat mutatott ki. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségtől (IBA) eltérő álláspontot képvisel, és két férfit is enged a női bokszversenyen elindulni. Khelif mellett a tajvani Lin Yu-ting is a női mezőnyben indul, bár a DNS-tesztje alapján utóbbi olimpikon is férfi.

A botrány akkor pattant ki igazán, mikor az olasz Angela Carini olasz bokszoló az algír Imane Khelif ellen kellett, hogy szorítóba lépjen, ám 46 másodperc után feladta a mérkőzést.

Khelif így jutott tovább és lett Hámori Luca ellenfele a múlt szombati meccsen.

A hírre a Magyar Ökölvívó Szakszövetség felháborodott és a NOB-hoz fordult, ám utóbbi megvédte a nemi teszten elbukott algír versenyzőt.

Végül a mérkőzés megtörtént, és bár Hámori Luca mindent beleadott, Khelif egyhangú pontozással megnyerte mindhárom menetet, így tovább jutott, míg Luca érem nélkül végzett az olimpián.

Habár úgy tűnt, hogy kicsit kezdenek csillapodni az indulatok az ügy kapcsán, Imane Khelif közzétett egy videót, ami újra felszította a közönséget.

A videón az látszik, hogy Khelif jóformán királyi szerelésben jelenik meg, a fején egy koronával, miközben társai éltetik – szúrta ki a Promotions.