Mégis van valaki, aki ismeri Milák Kristóf titkát?

Milák Kristóf olimpiai eredményeit, teljesítményét és a sajtóhoz való hozzáállását már sokan sokféleképpen kielemezték, és véleményezték. Az azonban továbbra is titok, bajnokunk miért ilyen visszahúzódó. A szemfülesek viszont kiszúrták, ki lehet az, aki tudja, mi zajlik Milák fejében.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Milák Kristóf viselkedését azóta már több országban is górcső alá vették: a bevonulás hihetetlenül laza volt, a testtartása, integetése, fejbiccentései egyáltalán nem árulkodtak stresszről, de van valami, ami ennél is érdekesebb. Miután másodikként, majd pedig nyertesként szállt ki a medencéből, akkor sem mutatta az extázis, a büszkeség jeleit, végig visszafogottan, tiszteletteljesen viselkedett, de volt olyan is, aki azzal vádolta meg, hogy az egész nem is érdekelte – írja a Promotions.

Azóta már az is nyíl titok, hogy Milák Kristóf edzője lemondott, azzal indokolva döntését, hogy érzi, amikor nincs már szüksége rá a mentoráltjának és a legfontosabb a siker és az úszó mentális állapota, így félreáll, hogy valaki alkalmasabbnak adja át a lehetőséget.

Virth Milák előtt is egy igazi zsenit edzett: ő volt Gyurta Dániel edzője is.

Amikor Milák nyakába akasztották az aranyérmet, akkor Gyurta Dániel és Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár adta át. Ennél a pillanatnál figyeltek fel többen valami egészen apró, ám annál jelentőségteljesebb gesztusra és azonnal mögöttes jelentést sejtettek. Gyurta Dániel szívélyes ölelés kíséretében adta át pályatársának az érmet és ekkor egy nagyon bensőséges összeborulást láthattak a nézők, minden kamera kettőjük párosára szegeződött.

Azonnal darabjaira szedték a jelenetet és sokak szerint Gyurta Dániel tudhatja azt, hogy Milák nem csak a sportban, hanem máshol is kemény küzdelmet vívott.