Jansik Szilárd így nyilatkozott a kihagyott ziccer után – "Érzelmi hullámvasúton vagyok"

Hektikus körülmények között, drámai csatában jutott négy közé a magyar férfi vízilabda-válogatott a párizsi olimpián, ahol a csapattársak legfőképpen Vogel Somának mondtak köszönetet az ötméteres párbajban kivívott sikerét.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

- nyilatkozott a vegyes zónában Varga Zsolt.

A szakember külön kitért Vogel Somára, aki karrierje során már 11-3-mas mutatóval bír jelentős viadalokon az ötméteres párbajokban, ezek világ- és Európa-bajnoki címet, BL-győzelmet is eredményeztek már.

Ez a történet úgy indult, hogy először elvesztettünk két fontos mérkőzést is így, utána viszont elkezdtünk hatékonyabban foglalkozni azzal, hogy ötösökkel ne bukjunk el máskor. Ez egy fontos része a játéknak, gyakoroljuk is folyamatosan. Akkora teher nehezedik a játékosokra, hogy ezt edzésen is gyakorolni kell