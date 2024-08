Úszóbotrány – Miláknak csak addig jó, amíg csöndben marad? 

Zala György erőnléti edző szerint Milák azzal védi meg magát, ha nem nyilatkozik.

„Azoknak, akik megkérdőjelezték a felkészülését, a két szám után láthatták, hogy felkészült” – nyilatkozta a Klubrádiónak Zala György, Milák Kristóf erőnléti edzője. Zala szerint – aki 2020 augusztusa edzi Milákot – vannak emberek, akik nem jól reagálták le a Milák körüli ügyeket, „Sós Csaba is lenyilatkozta, hogy ilyet még nem látott, de azt is elmondta, hogy nagyon örült neki. Ugyanakkor összességében az úszószövetség mindent megadott Kristófnak. Elképzelhető, hogy van neki hiányérzete, amit adott esetben nem tudunk”.

A közösségi médiás megnyilvánulásokban is sokan egyetértenek azzal, hogy valaki ki mer állni azért, hogy hagyják őt békén. Darnyi Tamás és Egerszegi Krisztina is megcsinálta ezt. Eddig a MÚSZ kérésére Kristóf körül is hírzárlat volt két nappal ez előttig, senki nem nyilatkozhatott épp azért, hogy hagyják békén Kristófot. Kristóf egy szeretetre méltó és szeretetre vágyó sportember, csak bizonyos helyzetekben zárkózott – tette hozzá Milák erőnléti edzője, aki kitért Hosszú Katinka hétfői Facebook-posztjára is, amiben nekiment a MÚSZ vezetésének, valamint arra is, hogy ezt egy Milák neve alatt futó Facebook-oldal megosztotta.

„Nem Kristóf csinálja a Facebook-oldalt. Nem is menne bele ilyen haddelhadd háborúba, hogy megossza a Hosszú Katinka bejegyzését. Aki ezt a bejegyzést leírta, az nem a tudós klub tagja” – vélekedett Zala.

A HVG felidézi: nemcsak Hosszú, de Virth Balázs is megszólalt Milák Kristóffal kapcsolatban. Az edző egy, a Nemzeti Sportnak adott interjúban azt mondta, szerinte tanítványának más edzővel kellene készülnie a jövőben, és sok sikert kívánt neki ehhez. Erről Zala György azt mondta „ez Balázs és a Kristóf dolga, nem tudom, hogy alakult ez a helyzet. Balázs pontosan ugyanúgy drukkolt a Kristófnak, mint bármelyikünk. Tiszteletben tartom a döntését”.

Az erőnléti edző szerint egyértelmű, ha Milák „ugyanígy folytatja, ugyanígy készül, ugyanígy csendben készül, akkor hasonló eredményekre lesz képes”.

Milák Kristóf Fotó MTI/Kovács Tamás