Itt a magyar csodakapus titka – Így készül, ezért rettegnek tőle az ellenfelek

Vogel Soma a legutóbbi meccsen eszméletlen sok büntetőt megfogott. Ebbe buktak bele az olaszok, hisz ezzel ment tovább a magyar vízilabda válogatott. Most elmondta, hogy miként "áll" össze a csodavédés.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 4-2-es vezetés után úgy kapott négy gólt zsinórban, hogy eközben négy perces emberelőnyben is játszott, de akkor csak kapufákig jutott. Az olaszok 7-5-re is vezettek a hektikus meccsen, de onnan már 9-8 volt a mieinknek, és az újabb olasz egyenlítés után Jansik Szilárd egyedül úszott kapura 15 másodperccel a vége előtt, de nem tudta elpasszolni a kapus mellett a labdát.

„Eldönthettem volna, nem sikerült, de megmentett engem a csapat, ezért vagyunk nagybetűs csapat, mert ha valaki hibázik, akkor azt a másik ki fogja javítani. A csoportban nem ment úgy a játék, de utána összeültünk, felálltunk, és tudtuk, az egyenes kieséses szakaszban kell nagyot nyújtani. Fél negyedet szédültem a sérülés után, majd próbáltam segíteni a csapatot”

– így értékelt Jansik Szilárd a Telex öszállításában.

A második negyedikben Condemi továbblendülő keze találta el Jansik arcát, a vérző sérülés láttán a játékvezetők piros lapot mutattak fel az olasznak, ami azt is jelentette, hogy négy percen át eggyel kevesebb olasz volt a medencében.

Vogel Soma,a magyar csodakapus Fotó: MTI/Kovács Tamás

A csapat legeredményesebb játékosa Manhercz Krisztián volt, aki öt gólig jutott. Három éve a horvátoknak hetet vágott, akkor is az olimpiai elődöntőt volt a tét. „Mindkettő kedves a szívemnek, nehéz rangsorolni, de a legkedvesebb a szívemnek az, hogy Vogel Soma nálunk véd.”

A Fradi kapusa a játékidő alatt is megfogott két büntetőt, majd a szétlövésben még hármat, egyedül Presciutti tudta belőni neki, mindenki mást elbizonytalanított.

A kapitány, Varga Zsolt arra tért ki: Vogellel külön gyakorolják az ötösvédéseket, mert kezdetben, még a Ferencvárosban veszítettek kétszer is. Azóta viszont ez volt a tizenkettedik győztes párbaj, amiben a magyar kapus hathatós segítséget ad a társainak. A tavalyi világbajnoki döntőben is halmozta a bravúrokat a görögök ellen. Varga szerint akkora teher nehezedik a játékosokra, hogy nekik is fontos, hogy van egy ilyen kapus mögöttük, akitől ilyen támogatást kapnak.

„Statisztika, megérzés és a reflex összessége, ebből jönnek a védések, illetve, hogy nyugodt lehetek, hiszen nálunk vannak a világ legjobb lövői, sokszor az is elég, ha egyet kivédek a párbajban”

– magyarázta Vogel a titkot.