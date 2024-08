Itt az újabb magyar siker: Bronzérmes a női kajak négyes a párizsi olimpián

Parádés versenyzéssel váratlan sikert aratva bronzérmet nyert a magyar női kajak négyes 500 méteren a párizsi olimpián.

A Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású hajó kedden az előfutamból másodikként közvetlenül a csütörtöki döntőbe jutott.

A bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra (j-b) a női kajak négyesek 500 méteres versenyének döntőjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 8-án. MTI/Kovács Tamás

Ebben a számban Magyarország volt a címvédő, de a három évvel ezelőtti csapatból csak Csipes maradt meg, a másik három versenyző olimpiai újonc. A friss egység júniusban Szegeden Európa-bajnok lett, de ott alig volt komoly ellenfele. Tokióban a magyarok mögött a fehéroroszok végeztek a második helyen, ők azonban most nem voltak itt a mezőnyben, míg a harmadikok három éve a lengyelek voltak, náluk két csere történt. Az új-zélandiak akkor lemaradtak a dobogóról, de most vb-címvédőként ők voltak a legnagyobb esélyesek a győzelemre. Vezérevezősük, Lisa Carrington ötszörös olimpiai bajnokként vezette a csapatát. Komoly erőt képviseltek a tavaly vb-harmadik spanyolok is és ott voltak a mindig erős németek is.

A rajtból közepesen jöttek el a magyarok, a táv első felében ötödikként haladtak, féltávnál viszont már harmadikak voltak, és ezt a pozíciójukat nagy versenyben meg is őrizték. Az, hogy még talán a saját elvárásukat is felülmúlták, jól látható volt a célba érés után, ahol nagy ünneplést csaptak.

Az első két helyen az új-zélandiak és a németek végeztek.

A női négyes a magyar küldöttség kilencedik érmét – a harmadik bronzot – szerezte a párizsi olimpián.