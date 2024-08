Losonczi Dávid elárulta, mire költi az ötödik helyezésért járó 15 milliós jutalmat – Erre nem számítottunk

A kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Losonczi Dávid csütörtök este kisebb meglepetésre kikapott dán ellenfelétől, így az ötödik helyen végzett a párizsi olimpián. Nyereményével máris tudja, mit fog kezdeni.

Losonczi Dávid a férfi kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjának bronzmérkőzésén a 2024-es párizsi nyári olimpián a párizsi Mars-mező Arénában 2024. augusztus 8-án. Losonczi Dávid kikapott a dán színekben versenyző Turpal Ali Bisultanovtól, így az ötödik helyen végzett – Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az ESMTK klasszisa ötkarikás újoncként, ugyanakkor világbajnoki címvédőként érkezett a francia fővárosba, ahol a súlycsoport legnagyobb favoritjának számított és a szerda délelőtti programban két remek győzelemmel jutott elődöntőbe. Előbb a 82 kilóban világ-, illetve Európa-bajnok, 77 kilóban olimpiai harmadik azeri Rafig Huseynovot nagyon magabiztosan győzte le 5-2-re, majd a szerbek orosz származású klasszisát, az idei Eb-győztes Aleksandr Komarovot óriási csatában 2-2-vel, később szerzett pontnak köszönhetően verte.

Az elődöntőben aztán nem bírt a bolgár Szemen Novikovval, így a harmadik helyért léphetett szőnyegre, melyben a 22 éves dán Turpal Ali Bisultanov volt az ellenfele. Szerda este csalódottan nyilatkozott, de rögtön azt emelte ki, hogy túl kell tennie magát a kudarcon és fel kell készülni a csütörtök estére, mert éremmel a nyakában szeretné elhagyni Párizst.

A bronzcsata aztán nem úgy kezdődött, ahogy Losonczi meccsei általában szoktak, mivel kifejezetten óvatosan kezdett, nem ment iramot, így közel másfél perc után őt figyelmeztették passzivitásért (0-1) és neki kellett parterhelyzetbe hasalnia a szőnyegre. Losonczi vélhetően bízott a lenti védekezésében és a folytatás őt igazolta, ugyanis Bisultanov semmit nem tudott vele kezdeni, így minimális hátrányban folytathatta a küzdelmet, majd az első szakasz hajráját a biztonságra figyelve birkózta végig.

Kedvező helyzetből várhatta a második három percet, melynek elején sikerült állásból kikényszerítenie riválisa leküldését, 1-1-gyel pedig már jobban állt a később szerzett pont miatt, ráadásul ő próbálkozhatott lentről akcióval. A 24 éves magyar kötöttfogású sokáig kereste a megfelelő fogást, túl sokáig, mert a mérkőzésvezető hosszú várakozás után abban a pillanatban állította fel a feleket, amikor Losonczi éppen megindította pörgetését.

Mindezek ellenére a magyar sportoló még mindig jobban állt és az volt a feladata, hogy kivédekezze a hátralévő közel két percet. Állásból nem is volt gondja, passzivitás miatt azonban ismét le kellett hasalnia, s ekkor Bisultanov kiemelte őt és a zónához sétált vele, majd megdobta. Losonczi mentette a menthetőt, és nem billent át, de így is kikerült a szőnyegről, ami egy pontot ért a dánnak (1-2). Egy percnél is kevesebb idő maradt hátra, a magyar birkózó pedig ment ugyan előre, de hiányzott belőle az igazi átütőerő és nem tudott akciót csinálni, ezzel pedig lemaradt az éremről.

A meccs végén láthatóan összezuhant és előbb elment a bemelegítőterembe, jónéhány percre volt ugyanis szüksége ahhoz, hogy nyilatkozni tudjon.

"Nem vagyok jól, elsősorban lelkileg" – mondta, amikor összeszedte magát.

Én rontottam el, mert vezettem, aztán egy pillanatra kihagytam és eldobott. Én kaptam ki, nem ő vert meg engem.

A tavalyi vb-címe előtt egy évvel vb-bronzot nyert sportoló elmondta, hogy szerda este nagyon mélyre került lelkileg és a "nulláról" kellett újraépítenie magát, s ez majdnem sikerült, ám úgy tűnik, nem járt teljes sikerrel.

Egyértelműen a tegnap esti meccsem nyomta rá a bélyegét a mostani teljesítményemre, mert úgy jöttem ide, hogy döntőbe akarok kerülni és olimpiai bajnok akarok lenni, de valahogy nem jött össze az egész

- jegyezte meg Losonczi Dávid, aki bejelentette, hogy jótékony célra ajánlja fel az ötödik helyért járó jutalmat, egyúttal megköszönte a magyar emberek szurkolását.

Módos Péter szövetségi kapitány szintén elkeseredetten nyilatkozott, mint mondta, megérintette Losonczi veresége".

"Előzetesen nem tudtuk, hogy fog a versenyzőinkre hatni az olimpia, ráadásul egy olyan érzelmi hullámvasúton mentünk át a tegnapi vereség óta, ami abszolút rányomta a bélyegét a mai mérkőzésre" – nyilatkozta az MTI-nek a szakember. – "A második menetben volt egy koncentrációs hibája, nem mozdult meg, amikor kellett volna, de nem tudom hibáztatni ezért sem. Nagyon sajnálom, mert Dávid profin készült, mindent megtett a sikerért."

A Telex információi szerint Losonczi arról is beszélt, hogy nem tudni, mi lesz négy év múlva, most nincs a fejében a Los Angeles-i olimpia. A 87 kilós birkózó még csak 24 éves, bőven benne van, hogy 2028-ban is az érmekért csatázik.

Losonczi bejelentette, hogy az ötödik helyért járó, több mint 15 milliós forintos jutalmát (egészen pontosan 15,73 millió jár) jótékony célra ajánlja majd fel, ahogy legutóbb a vb-aranyért kapott pénzével is ezt tette.

Sohasem a pénzért sportoltam, hanem hogy dicsőséget szerezzek a hazámnak, a családomnak, és ez most nem sikerült teljesen. Láttam, hogy mindenki szurkolt nekem, várták, hogy visszavágjak, nem tudtam hazavinni a bronzot. Köszönöm Magyarországnak

– jelentette ki.