Elképesztő siker – Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok lett, Betlehem Dávid pedig bronzérmes

Rasovszky Kristóf fantasztikus teljesítménnyel nyerte meg az aranyérmet a párizsi olimpiai játékokon a 10 kilométeres nyílt vízi úszásban.

Az első méterektől kezdve az élbolyban úszva, a verseny nagy részében az élen diktálva a tempót, Rasovszky magabiztosan szerezte meg a győzelmet a Szajnában rendezett versenyen – írja az index.hu

Betlehem Dávid is nagyszerűen szerepelt, a verseny hajrájában remek teljesítménnyel szerezte meg a bronzérmet, így két magyar is a dobogóra állhatott.

A verseny már az indulás előtt nagy várakozásokkal töltötte el a magyar szurkolókat, hiszen most először sikerült két magyar úszónak is kvalifikálnia magát ebben a számban. Rasovszky világbajnoki címével a tarsolyában vágott neki a viadalnak, míg Betlehem Dávid friss országos csúcsa medencés úszásban szintén bizakodásra adott okot.

Forrás: Facebook/Rasovszky Kristóf

A kora reggeli versenyen Betlehem az uszodai beugrást is elővette, hogy minél hamarabb a vízbe érjen és kihasználja a Szajna sodrását. A vízminőségre vonatkozó aggodalmak ellenére a verseny elindult, és a korábbi tapasztalatok alapján kiderült, hogy a sodrás jelentette a legnagyobb kihívást a versenyzők számára. A látvány pedig nem csak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is különleges volt: a verseny a III. Sándor hídról indult, ahonnan a háttérben az Eiffel-torony és a Grand Palais is lenyűgöző panorámát nyújtott.

Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

Egy emlékezetes nap volt ez a magyar sport számára, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid egyaránt történelmet írtak a párizsi olimpiai medáljaikkal.